«Кажанаполіс»: в Минске создадут дом для летучих мышей 3 6.10.2017, 11:09

Проектом занимаются активисты-экологи.

Общественное объединение «Ахова птушак Бацькаўшчыны» создает центр по спасению летучих мышей «Кажанаполіс». Об идее дома для городских зверьков природоохранная организация рассказала на своем сайте.

Экологи хотят создать максимально близкие к природным условия для зимовки городских летучих мышей. Оказывается, найти укромное место зимней спячки в Минске для летучих мышей – проблема.

– Нам довольно часто звонят горожане и спрашивают, что делать с летучей мышью, которая поселилась на балконе. Почему-то большинство людей думает, что эти зверьки страшные и пьют кровь. На самом деле, если их не трогать, то мыши не опасные, а для биоразнообразия очень полезные, – рассказали CityDog.by в «Ахове птушак Бацькаўшчыны».

Рукокрылые находят убежище на зиму на балконах и чердаках, но из-за изменений температуры и беспокойства человеком просыпаются, а из-за отсутствия еды, то есть насекомых, погибают.

Если зоозащитникам удастся создать центр по спасению летучих мышей «Кажанаполіс», то рукокрылых, потревоженных людьми, можно будет собирать и помещать в специальный холодильник с температурой 5-8 градусов. Перед вводом в спячку зверьков будет обследовать научный сотрудник НПЦ по биоресурсам НАН Алексей Шпак, а если масса мыши окажется ниже нормы, то ее сперва откормят.

Теперь экологи собирают деньги на покупку оборудования и участвуют с этим проектом в конкурсе социальных бизнес-идей.

В Минске можно встретить четыре вида рукокрылых: рыжую вечерницу, двухцветного кожана, позднего кожана, краснокнижного северного кожанка, а в прошлом году экологи обнаружили редкий для Беларуси вид – средиземноморского нетопыря. Все они не опасны для человека и укусить могут только в целях самозащиты.