Враг в гостях 5 Александр Мишин, liga.net

6.10.2017, 11:24

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Фото: EPA

Зачем король Саудовской Аравии приехал в Москву.

Визит короля Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда в Москву является историческим, так как это первый визит саудовского монарха в Россию. Несмотря на то, что Советский Союз в 1926 году стал первым государством, признавшем независимое саудовское государство - Королевство Хиджаз, Неджд и присоединенные территории, так до 1932 года называлась Саудовская Аравия, отношения между сторонами были очень прохладными и враждебными. В период с 1938 до 1982 годов Эр-Рияд и Москва вообще не поддерживали дипломатических отношений.

Сделка саудитов и их стратегических союзников американцев по дешевой нефти путем резкого наращивания ее добычи после 1985 года привела к обвалу цен в более чем два раза. Это было важным фактором развала экономики СССР, которая крайне сильно зависела от поступления нефтедолларов. Но обвалы глобальных цен на нефть в 2008-2009, а также в 2014-2015 годах привели к стремительному потеплению в отношениях между бывшими заклятыми врагами.

Новые реалии в мировой энергетике, связанные с наращиванием добычи сланцевого газа, а также в виду развития альтернативной энергетики сделали Москву и Эр-Рияд близкими друзьями. Теперь им совместно необходимо искать рецепты для повышения цен на черное золото. Безусловно - это ключевая цель визита короля Салмана в Россию, которые продлится рекордные четыре дня.

Сирийский вопрос в центре внимания

В саудовской прессе сейчас пишут, что Россия - это великая держава с большой историей. При этом отношения Москвы с Эр-Риядом не были простыми. Но сейчас нужно отойти от изоляции и преодолеть имеющиеся разногласия. На новом этапе страны должны координировать свои позиции для улучшения отношений двух народов. В то же время на ситуацию влияет тот факт, что король Салман готовится сдать власть уже в январе 2018 года своему сыну Мохаммаду из-за состояния здоровья. Это значит, что Эр-Рияд имеет поле для маневра в будущем при выполнении взятых на себя обязательств, в том числе по спорным вопросам.

Относительно спорных вопросов, то короля Салмана в объятия Кремля толкает ситуация на Ближнем Востоке, которая складывается совсем не в интересах его монархии.

На первом месте вопрос Сирии. В текущих реалиях очевидно, что на севере Саудовской Аравии существуют две арабские страны, находящиеся под внешним управлением. Если в Ираке очень сильные позиции имеют США и Иран, то в Сирии, безусловно доминирует Россия, хотя Тегеран тоже кое-что решает.

Казалось бы, что после того, как в мае 2017 года президент США Дональд Трамп осуществил свой первый иностранный государственный визит именно в Саудовскую Аравия все акцент расставлены и союз американцев и саудитов нерушим. Но кризис вокруг Катара, которого Эр-Рияд обвиняет в связях с Ираном и финансировании терроризма на Ближнем Востоке, развеял этот мираж. В октябре 2017 года Вашингтон более благосклонен к Катару, чем к Саудовской Аравии, и причина в том, что договоренности о закупке саудитами американского вооружения на огромные суммы так и остались на бумаге. Это значит не довольны спонсоры президента США из Lockheed Martin и Raytheon и нет новых рабочих мест в США. Трамп охладел к Эр-Рияду, а в саудовском королевстве решили сбалансировать свою внешнюю политику за счет Москвы, чтобы уколоть американцев.

Саудиты очень заинтересованы в решении сирийского кризиса, чтобы была возможность реализовать проекты трубопроводов из Персидского залива в Европу. По этой причине им нужно идти на компромисс с Москвой. В сирийском досье главный вопрос - это будущее Сирии после победы над Исламским государством. Здесь важно согласовать будущее президента Асада, координировать позиции сирийской оппозиции на переговорах в Женеве, формировать новые зоны деэскалации конфликта. В целом это все воплощение мер Резолюции ООН №2254 по всеохватывающему межсирийскому диалогу.

Саудитов и россиян также очень сближает желание уменьшить роль иранцев в Сирии. В Эр-Рияде рассматривают российское влияние в Сирии, как поверхностное и базирующееся на военной мощи, тогда как Иран реализует в стране компоненты своего идеологического проекта. А именно внесение раскола между суннитами и шиитами.

Здесь уже у Москвы есть огромное желание стать посредником в переговорах между Саудовской Аравией и Ираном. После двух лет "инвестиций" в Сирию Россия хочет получить ощутимую отдачу, а именно признание своего статуса великой державы, способной решать узловые вопросы не только на своих границах. Возможно Эр-Рияд в обмен на инвестиции в российскую экономику сможет заручиться поддержкой РФ в борьбе с Тегераном.

Ситуация вокруг референдума курдов о независимости, войны в Йемене и Ливии на переговорах тоже будут обсуждаться, но это не первый приоритет сейчас.

Нефтяное взаимопонимание

Саудовская Аравия и Россия являются крупнейшими производителями нефти в мире, и совокупно дают 25% мировой добычи. Из-за резкого падения цен на нефть в бюджетах данных стран возникли большие дефициты. В Саудовской Аравии бюджетный дефицит сейчас хоть и сократился на 51% по сравнению с 2015 годом, но составляет более $19 млрд, а в России эта цифра достигла отметки 1,3 трлн. рублей. Обе страны очень хотят, чтобы нефть укрепилась в цене и не опускалась ниже отметки в 50$ за баррель.

Как известно в ноябре 2016 года 10 стран ОПЕК в Вене достигли соглашения о сокращении добычи на 1,2 млн. баррелей в день. В декабре 2016 года к соглашению примкнули еще 11 стран, и добыча сократилась до 1,8 млн. баррелей в день. В мае 2017 года соглашение было продлено до 2018 года. Эти меры позволили поднять цены с критической отметки в 30$, но до комфортного уровня в 60$ цена еще не дошла.

Уже сейчас важно думать над тем, какой будет дальнейшая политика относительно добычи. В Москве пока больше склонны считать, что картельные договоренности это не панацея, а важно чтобы мировая экономика потребляла больше нефти. Вот тогда ситуация будет более комфортна. Несмотря на то, что российские нефтяники уже заложили новые скважины и ждут завершения действия ограничений, для России цены важнее, чем объемы добычи.

Саудитам тоже важнее высокие цены на нефть, а не объемы добычи. Их задача повысить стоимость акций ARAMCO перед IPO, намеченном на 2018 год.

А значит позиции Эр-Рияда и Москвы схожи, и они могут достичь договоренностей о продлении соглашений о сокращении добычи. Окончательно ситуация прояснится к концу года.

Какие договоренности возможны по результатам визита

Россия и Саудовская Аравия сотрудничают в рамках многосторонних площадок, это и G-20, и переговоры по ценам на нефть в Вене, а также контакты в треугольнике Москва-Эр-Рияд-Пекин в части присоединения саудитов к большим геополитическим проектам Китая.

В рамках текущего визита Россия и Саудовская Аравия планируют подписать документы, чтобы реализовать 25 совместных проектов. Это сферы производства товаров народного потребления, сельское хозяйство, недвижимость, инфраструктура, нефтегазовый сектор.

Стороны уже заявили о создании Совместного фонда в $1 млрд для инвестиции в проекты широкого спектра. Ожидаются совместные проекты российских компаний с саудовской ARAMCO по добыче нефти на территории королевства. Эр-Рияду же интересны инвестиции в газовую отрасль России.

В оборонной сфере Россия и Саудовская Аравия планируют заключить пакет оружейных контрактов на сумму более чем $3 млрд. Один из контрактов касается поставок Эр-Рияду нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 Триумф. Эти сделки курирует лично наследный принц Мохаммад бин Салман.

Саудовская Аравия сейчас стремится избавиться от нефтяной зависимости и диверсифицировать свою экономику, в том числе энергетический сектор. Правительство королевства ищет вендоров для строительства первой крупноблочной АЭС. Всего планируется построить 16 атомных блоков до 2030 года. Объем инвестиций достигнет $100 млрд. В участии по реализации данных проектов большой интерес проявляет Росатом. Россияне готовы также сотрудничать с Саудовской Аравией по вопросам мобильных источников атомной энергии - РИТЭГ.

Что этот визит означает для Украины

Саудовская Аравия и Россия это похожие в геополитическом плане страны. В основе правящих в данных странах режимов лежит стремление к деспотичности, и опоре на традиционные ценности. Более того, поведение Эр-Рияда и Москвы в своем геополитическом окружении очень схоже.

На границах Саудовской Аравии одновременно протекают три конфликта: это войны в Сирии и Йемене, а также конфликт в Ираке, который столкнулся с проблемой борьбы с Исламским государством и курдским сепаратизмом. В схожих условиях приблизительно находится Россия, создающая очаги гарячих и замороженных конфликтов на границах.

Еще одна параллель - это вмешательство в дела соседних держав. Если Москва оккупировала украинский Крым, то Саудовская Аравия воюет в Йемене и давно вынашивает планы оккупации Катара. Это наказание возможно за то, что последний проводит внешнюю политику неугодную Эр-Рияду.

Украина активно развивает контакты с Катаром, который находится перед угрозой вторжения. К примеру, только 4 октября 2017 года министр иностранных дел Павел Климкин с рабочим визитом посетил Катар и провел переговоры с премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани, министром иностранных дел шейхом Мохаммедом бин Абдулрахман Аль Тани. Стороны указали на "обоюдный интерес к активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества". Таким образом, Украина заранее отреагировала на рост взаимопонимания Эр-Рияда и Москвы. Саудитам, которые уже более 100 дней поддерживают режим блокады вокруг Катара, это очень не по душе.

Александр Мишин, liga.net