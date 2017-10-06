Александр Глеб: По игре, конечно, БАТЭ в чемпионате впереди всех 1 6.10.2017, 11:27

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Александр Глеб

Известный белорусский футболист поделился мнением о расстановке сил в чемпионате Беларуси на данный момент.

– А что касается белорусского чемпионата? Вот «класико», например?

– Я смотрел. Показалось, что после «Арсенала» у БАТЭ было меньше эмоций. Но он не был расслаблен. Наоборот – не то чтобы контролировал игру, но было видно, что свой шанс он использует, поэтому делает все, чтобы не пропустить, - рассказал Александр Глеб by.tribuna.com.

– У нас вроде намечается золотая интрига до самого финиша. Насколько вам вообще интересно наблюдать за белорусским первенством?

– Да, в этом сезоне болельщикам, думаю, интересно. По игре, конечно, БАТЭ впереди всех, а в таблице все веселее. Полагаю, сейчас все зависит от матча «Шахтер» – «Динамо». Если Солигорск выиграет, вполне может довести дело до чемпионства. Если нет – БАТЭ точно уже титул не отдаст.

До конца чемпионата осталось сыграть шесть туров.