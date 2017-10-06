Сварщик с МТЗ: На перекурах рабочие говорят о революции 27 6.10.2017, 11:33

19,708

Фото: tut.by

Те кто постарше, вспоминают забастовки начала 1990-х.

Об этом сообщил пресс-службе Белорусского Национального Конгресса общественный активист и бывший рабочий МТЗ Артем Черняк. По его словам, работу по специальности сегодня найти практически невозможно.

— Не так давно тебя уволили с МТЗ. Удалось ли найти новую работу? Насколько это сложно?

— Удалось, но с большим трудом и не в Минске. Все говорит о том, что Беларусь сейчас переживает крупнейший за все время независимости социально-экономический кризис. Пока непонятно, как власти будут из него выбираться. Работу по специальности найти практически невозможно, особенно за пределами Минска. Зарплаты нормальной тоже нет. Еще несколько лет назад на заводах и на стройках была по 400 долларов в месяц получать. Сейчас — хорошо, если будет хотя бы 150.

Да, долгое время я работал на Минском тракторном заводе сварщиком 4 разряда. Зарплата в последние месяцы (в июле меня уволили) недотягивала и до 150 долларов. Как говорили мои коллеги, их доходы урезали почти в два раза. Связано это с тем, что наши трактора просто перестают покупать. Мы теряем даже традиционные рынки сбыта. Вот и выходит, что для того, чтобы рабочему получить хотя бы 500 рублей за месяц, надо было перерабатывать более 10 часов каждую неделю и выходить по субботам.

Главная проблема в том, что власти не дают заработать людям. Им нужен униженный, нищий и оборванный раб, которым можно спокойно командовать. Думаю, именно в этом основная задача и декрета №3, и ненавистной всем нормальным людям контрактной системы: заставить всех работать за гроши.

При нынешней власти в Беларуси может заработать нормальные деньги только тот, кто сидит у кормушки. На обычных людей чиновники плюют свысока.

— Ты рассказал, что зарплата твоих бывших коллег — рабочих МТЗ — упала вдвое. Что они говорят о своих перспективах?

— Говорят что в стране бардак, во время перекуров постоянно можно услышать критику властей — причем без выбора выражений. Есть и те, кто в открытую рассуждает о том, что нужны революционные преобразования, что нужно выходить на улицы. Некоторые старшие товарищи вспоминают о забастовках начала 90-ых. Пока об этом говорят тихо, но регулярно.

— А что думаешь сам?

— То же самое. Если мы будем молчать, то с нами и дальше будут обращаться как с быдлом. Нужно выходить на улицы, показывать пример борьбы тем, кто пока еще говорит о переменах на кухнях и в курилках. Нужно бороться за достойную жизнь. Нужно давить на власти. У нас получилось добиться уступок весной. Надеюсь, что Марш рассерженных белорусов 2.0 поможет двигаться дальше в этом направлении.