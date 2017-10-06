Максима Мархалюка будут искать не только в Беларуси 6.10.2017, 11:40

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Пропавший в Беловежской пуще мальчик объявлен в международный розыск.

Пропавший в Беловежской пуще Максим Мархалюк объявлен в международный розыск, сообщил БелТА начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович.

Десятилетний Максим Мархалюк исчез в субботу 16-го сентября. Одетый в свитер камуфляжного цвета и красную жилетку, мальчик поехал в лес, который, по рассказам местных жителей, знал очень хорошо.

Первые сообщения в СМИ об исчезновении Максима Мархалюка появились 18 сентября. В сводке говорилось, что в милицию обратилась мать 10-летнего мальчика и сообщила, что около 20.00 вечером 16 сентября он поехал на велосипеде в сторону леса возле своей деревни и исчез. Уже в 22 часа 16 сентября Максима начали искать - родители, односельчане, сотрудники милиции и МЧС.

В лесу нашли велосипед мальчика, пакет с грибами, но больше никаких следов. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, в течение 2017 года в лесах Беларуси потерялись 26 детей, не найден до сих пор только Максим Мархалюк. В большинстве случаев поисковые операции завершались успехом в первые же сутки.

Ранее мальчика искали с участием сотен волонтеров, но в минувшую пятницу сотрудники МЧС и МВД решили, что сейчас большого количества искателей не нужно, в дальнейших поисках примут участие специалисты.

По факту исчезновения Максима Мархалюка Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УПК. Рассматривается и уголовная версия исчезновения, но основная версия по-прежнему остается неизменной: Максим заблудился в лесу.

На днях водитель польской фуры рассказал о забравшемся возле Люблина в кабину 10-летнем мальчике. Однако версия о «польском следе» Максима Мархалюка пока не подтвердилась: водитель не опознал мальчика на фото.