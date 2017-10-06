Шторм «Ксавьер» обойдет Беларусь стороной 1 6.10.2017, 11:58

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Погода в стране улучшится, днем будет до 14 градусов тепла.

Шторм «Ксавьер» не придет в Беларусь из Германии, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«На большей части территории страны сегодня пройдут дожди, ожидается умеренный ветер. Только по югу Беларуси к вечеру возможно усиление ветра до 15-20 м/с, объявлен оранжевый уровень опасности, но уже завтра ветер ослабеет. По нашим прогнозам, шторм «Ксавьер» обойдет Беларусь стороной», - рассказали в Гидромете.

Завтра дождей станет меньше, лишь в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Прогнозируется умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем будет от 9 до 14 градусов тепла.

Сегодня шторм «Ксавьер» обрушился на Германию. На данный момент известно о шести погибших, а также десяти раненых. Сила ветра была такой мощной, что власти Берлина объявили чрезвычайное положение.

Из-за упавших деревьев движение по дорогам затруднено. Сейчас в германской столице не работает наземный общественный транспорт. Немецкая железная дорога отменила поезда в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейне, Нижней Саксонии, Бремене, частично в Мекленбурге - Передней Померании, а также на ветвях скоростного сообщения Берлин-Гамбург и Берлин-Ганновер.

Шторм также усложнил работу ряда аэропортов в регионе. Синоптики предупреждают, что разгул стихии не ограничится только Германией. На ближайшие сутки серьезное ухудшение погоды прогнозируется по всей Европе.