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В Октябрьском признание в любви приравняли к массовому мероприятию

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  • 6.10.2017, 12:07
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Андрей Паук

Известный блогер хотел публично признаться в любви своей супруге, а власти посчитали это массовым мероприятием.

Активист и известный блогер из поселка Октябрьский Андрей Паук хотел выйти на улицу с плакатом «Я кахаю цябе, Оля», сообщает «Дзея» в «Фейсбуке».

Чтобы обезопасить себя от попадания «на сутки» Андрей предусмотрительно решил получить разрешение от местного исполкома. Власти же посчитали, что такой флэшмоб блогера подпадает под определение «массового мероприятия» и определили для проведения признания в любви место на стадионе детской спортивной школы.


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