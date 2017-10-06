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Москву накрыла новая волна «минирований»

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  • 6.10.2017, 12:18
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Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

За час власти столицы РФ получили более 30 сообщений по телефону.

В Москве началась новая волна звонков об угрозе взрывов. Как передает телеграм-канал Mash, на 10:30 утра в столице РФ — около 30 «заминированных» объектов, в том числе и высотка на Котельнической.

Напомним, накануне глава ФСБ РФ Александр Бортников рассказал, что спецслужбы якобы установили личности телефонных хулиганов, которые терроризировали почти месяц всю страну. По его словам, преступниками якобы оказались четверо граждан России, которые сейчас находятся за рубежом.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. С тех пор для проверки таких сообщений было эвакуировано несколько сотен тысяч человек в более чем сотне населенных пунктов. Ни в одном из случаев бомбы обнаружены не были. В ФСБ сообщили, что сумма ущерба от звонков о «минировании» — более 300 миллионов рублей.


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