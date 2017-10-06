В Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира 6.10.2017, 12:25

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На выбор Нобелевского комитета повлияла Северная Корея.

Нобелевскую премию мира получила международная организация ICAN, которая борется за запрещение ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters (перевод – lenta.ru).

«Мы живем в мире, где риск применения ядерного оружия выше чем когда-либо за долгое время. Некоторые государства модернизируют свои ядерные арсеналы, и есть опасность, что новые страны попробуют получить атомное оружие — пример такого поведения показывает Северная Корея», — говорится в заявлении комитета.

В нем отмечается, что биологическое и химическое оружие запрещены, а ядерное — нет. И потому странам, обладающим таким оружием, нужно вступить в переговоры о постепенном и осторожном уничтожении почти всех 15 тысяч единиц ядерного оружия.