В Слуцке косят траву тракторами и подметают лужи к приезду «высокого начальства» 1 6.10.2017, 12:47

2,236

Фамилию прибывающего с визитом городские власти держат в тайне.

Последние дни Слуцк и район украшают, убирают, подкрашивают без какого-либо известного повода. Видно, что готовятся к приезду какого-то очень важного «начальства».

«Кур’ер» обращался в несколько официальных источников, но в них информацию о визите высокопоставленного чиновника не подтвердили.

Напомним, 12 сентября журналисты выезжали в деревни Лядно и Рачковичи и смотрел, как они готовились к визиту Лукашенко, но он так и не приехал.

Работы, которые проводятся, напоминают плановое благоустройство города перед зимой. Но не во всех случаях.

1. Наводят порядок на парковке около городского стадиона.

2. Около центральной площади замечена машина саперно-пиротехнической службы внутренних войск.

3. Подкрасили памятную доску на углу дома № 191 по улице Ленина.

4. Центр города украсили разноцветными флажками.

5. Покрасили «ямпольский» магазин. Ремонт там идет несколько недель, но покрасили его за один день и неожиданно.

6. В 11-м городке напротив мини-рынка убрали минимум пять деревьев и поставили новый забор.

7. Покрасили бордюры моста через Случь по улице М.Богдановича.

8. На трассе Р-23 косят траву газонокосилками и тракторами.

9. В городе тоже косят траву, убирают листву и белят деревья.

10. Убирают мусор даже из луж.