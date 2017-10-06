Белорус назначен главным тренером словацкого хоккейного клуба 6.10.2017, 12:52

Эдуард Занковец

Фото: hcbarys.kz

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Белорусский специалист Эдуард Занковец назначен новым главным тренером «Слована», сообщает by.tribuna.com. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Занковец возглавлял «Барыс» и вывел команду в плей-офф в прошлом сезоне, но после неудачного выступления сборной Казахстана на ЧМ в первом дивизионе контракт с ним не был продлен. Ранее он ассистировал Раймо Сумманену и Петри Матикайнену в «Авангарде».

В настоящее время «Слован» занимает предпоследнее место в Западной конференции КХЛ, в активе команды 18 очков после 17 матчей.

Добавим, что Занковец начнет работу в клубе с действующим тренерским штабом.