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Белорус назначен главным тренером словацкого хоккейного клуба

  • 6.10.2017, 12:52
Эдуард Занковец
Фото: hcbarys.kz

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Белорусский специалист Эдуард Занковец назначен новым главным тренером «Слована», сообщает by.tribuna.com. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Занковец возглавлял «Барыс» и вывел команду в плей-офф в прошлом сезоне, но после неудачного выступления сборной Казахстана на ЧМ в первом дивизионе контракт с ним не был продлен. Ранее он ассистировал Раймо Сумманену и Петри Матикайнену в «Авангарде».

В настоящее время «Слован» занимает предпоследнее место в Западной конференции КХЛ, в активе команды 18 очков после 17 матчей.

Добавим, что Занковец начнет работу в клубе с действующим тренерским штабом.


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