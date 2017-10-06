Во что превратились минские «экопарковки» и стоит ли за них платить 6.10.2017, 13:12

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Несколько лет назад власти Минска усиленно агитировали автовладельцев за обустройство «экопарковок».

При условии ограниченного пространства и дороговизны возведения обычных парковок «облегченный» вариант на зеленых зонах или с сохранением натурального покрытия виделось неплохим решением, к тому же делать их за собственный счет предлагалось жильцам многоэтажек. По идее ни город, ни ЖЭСы, ни хрупкая природа мегаполиса ничего не теряли, зато автовладельцы получали дополнительные парковочные и чуть ли не именные места. ABW.BY решил проехать по столичным дворам и узнать, чем обернулась эта затея.

Спектральный анализ показал…

Одним из участков, где коммунальщики опробовали специальную сетку, сквозь ячейки которой должна расти трава, был двор дома №37 на ул. Шаранговича.

Однако экопарковкой это можно назвать лишь условно - зелени на ней практически нет и, вероятно, никогда не будет.

Похожая ситуация во дворе дома №12 на ул. Неманской. Это совсем не та экопарковка, которую принято показывать на презентациях и можно увидеть в Европе.

Если на Неманской парковка просто ограждена от посторонних, то на такой же экопарковке во дворах на ул. Сурганова о том, что эти места обустроены за счет конкретных людей и не предполагается, что здесь может оставлять свое авто любой и каждый, информируют таблички.

Обилия зеленой растительности тут также не наблюдается.

Парковочные места, оборудованные по краю проезжей части ул. Червякова, - общественные. При их обустройстве использовалась тротуарная плитка с отверстиями для травы, которая, впрочем, толком не проросла.

Еще один вид экопарковок можно наблюдать во дворе дома №11 на ул. Парниковой, где дополнительные 8 мест были оборудованы с помощью специальных металлических конструкций.

Металлические эстакады установлены на зеленой зоне и, наверное, больше остальных соответствуют понятию «экопарковка», так как под ними действительно растет трава. Но, по мнению их владельцев, этот вид экопарковок и самый непрактичный.

С эстакадами есть нюансы

Надежда по образованию инженер-эколог. Как человек сознательный, переехав в один из домов на ул. Седых, решила выделить из семейного бюджета 7 миллионов неденоминированных рублей за «место под солнцем».

«Это было три года назад. Ситуация - как и везде в Зеленом Луге: пятиэтажки, парковок во дворах мало, люди месят колесами зеленую зону, паркуются вплотную к детским площадкам. Я обратилась в ЖЭС №35 с вопросом об обустройстве экопарковки. Тогда мне сказали, что парковки с сеткой уже не используются, и предложили металлическую эстакаду.

В чем несомненный плюс такого решения - для установки эстакады тогда не нужно было получать согласие соседей (не знаю, как сейчас). ЖЭС согласовал место, оно располагалось на зеленой зоне и никому в принципе не мешало. Изготовили очень быстро, привезли, вкопали. Конструкция шла сразу с запирающим устройством, но за три года я им ни разу не пользовалась, так как посягательств на место не было.

Что могу сказать? Реально хорошая штука, но есть нюансы. Например, если эстакада была установлена под один автомобиль, а потом вы купили другой, он может на нее и не заехать. Это касается как ширины колесной базы, так и клиренса, - нужно перемещать один релинг или вкапывать ниже оба. То есть парковку надо «настраивать» под конкретный автомобиль.

Конструкцию нам устанавливали в октябре, оперативно ее покрасить во избежание коррозии не было возможности. В итоге через несколько месяцев пошла ржавчина. На использование это не влияет, но вид так себе.

Еще не совсем понятно, что делать с этой конструкцией, если решил переехать в другой дом. У нас как раз возникла такая ситуация. Я пока не узнавала, но собираюсь обратиться в товарищество собственников, чтобы перенести парковку на новое место.

Когда устанавливали конструкцию, меня предупредили, что я должна ухаживать за закрепленным местом: подсеивать траву, убирать опавшую листву, мусор, снег и, очевидно, обкашивать. Потому что работники ЖЭСа, обкашивая газоны, всегда оставляли метровую полосу вокруг парковочного места.

При всех преимуществах металлических эстакад все же самым экологичным решением я лично считаю парковку как у моего соседа по двору - там уложены лишь две полоски пластиковой сетки под ход колес. В ячейках сетки травы нет, но за ее пределами она исправно растет. Знаю этого человека, он бережно ухаживает за травой, подсеивает ее, вокруг его автомобиля действительно зеленая зона, какой она должна быть. И такая парковка рассчитана на легковой автомобиль любого размера».

Конструкция ваша, а земля под ней – нет

По словам представителя ЖЭСа №35, согласившегося пообщаться с корреспондентом, интерес населения к экопарковкам на вверенной им территории последнее время упал. В связи с этим нам не смогли огласить стоимость обустройства таких мест, но отметили, что в 2016 году одно машино-место стоило около 900 рублей. Причина падения спроса может заключаться не только в дороговизне, но и в том, что «вложившийся» в постройку такого места автовладелец по закону не имеет на него никаких прав.

Прежде чем связаться с ЖЭСом №35, журналсисты позвонили в 76-й. Женщина на том конце провода, комментируя интерес к теме, сказала, что «скоро заставят все это убирать», потому что «одним нравится - другим не нравится». На наше замечание о том, что «люди же это деньги платили», последовал ответ: «Платили и платили…»

О том, как обустроенная за счет граждан экопарковка была снесена «для нужд города», журналисты не так давно писали. И такая ситуация совсем не из ряда вон…

«Если с документами все в порядке, есть проект, он согласован с администрацией, под этой парковкой не проходят коммуникации, то место у человека не должны забрать, - комментирует представитель ЖЭСа №35. - Но стоит понимать, что гражданин, оплативший обустройство такого машино-места, по сути, не имеет на него права, потому что земля под ним общественная. Он даже не имеет права преграждать въезд на него другим автомобилям. Нет у нас такого закона, по которому место во дворе отходило бы в личную собственность. Имеется указание от Министерства ЖКХ об обустройстве экопарковок за счет жильцов, есть перечень необходимой документации, но четкой нормативной базы «под это дело» нет. Получается, что человек делает все на свой страх и риск. Нужны изменения в законодательстве на этот счет, но их нет».

Как показывает практика, люди с пониманием относятся к ситуации и стараются не занимать места, обустроенные за чей-то счет. Хотя это вовсе не означает, что между жильцами не возникает конфликтов.

«Как правило, инициатива обустройства цивилизованных парковок исходит от новых жильцов, - комментируют ситуацию в ЖЭСе. - Обычно у населения старых районов со временем складываются свои отношения вплоть до распределения мест для автомобилей во дворе, они даже могут по-своему «облагораживать» свои места, например, подсыпая выезженный грунт гравием. Но вот въезжает новый человек, который хочет, чтобы все было культурно, и начинает борьбу со стихийной парковкой. Старые жильцы бесятся, потому что нарушается их привычный уклад».

Это подтверждает и Надежда, которая оказалась тем самым новым жильцом, покусившимся на привычную жизнь соседей.

«Соседи были против. Рядом стояли машины в грязи, в ямах, но всех это устраивало. Когда мне начали устанавливать экопарковку, подходили, возмущались: дескать, что это вы тут все перекопали, себе место «застолбили», какое имели право.

А был вообще вопиющий случай, когда один сосед привез и самовольно вкопал металлическую эстакаду в трех метрах от детской горки. Соседи начали жаловаться, выяснилось, что он ничего не согласовывал с ЖЭСом, так они конструкцию демонтировали и поставили рядом, сказали вывезти».

Хорошая идея, но исполнение как всегда

Возвращаясь к вопросу о финансовой стороне проблемы, мы поинтересовались, можно ли согласовать установку металлоконструкции, изготовленной самостоятельно, или же необходимо заказывать весь «пакет» услуг, от изготовления до установки. В ЖЭСе №35 уверили, что конструкцию можно изготовить самому, однако за документацию придется заплатить, и отметили, что пластиковая сетка до сих пор используется при обустройстве экопарковок.

Что можно сказать в целом об идее? Теоретически она хороша, но исполнение, как обычно, оставляет желать лучшего.

Если говорить о целесообразности экопарковок, то даже самые неприглядные из них все же лучше, чем разъезженный до ям грунт, бывший когда-то зеленой зоной. На экопарковках нет грязи, и уже этим они хороши. Но в ситуации, когда растительности на них тоже нет, появляется вопрос: зачем было укладывать сетку?

По правилам пользователи таких мест (будем называть их так) обязаны поддерживать на них порядок. Можно, конечно, заставить автовладельцев еще и сеять в сетке траву, но будет ли она там расти?

В целом все касающееся экопарковок в нашей стране очень условно. Люди, выбирающие такой метод решения проблемы с местами во дворе, об экологии думают в последнюю очередь. Банально, но для многих это просто возможность иметь во дворе «свое» место - отсюда и отношение. Коммунальные службы также не спешат стараться делать такие парковки более приглядными, так как вроде как есть «собственники», пусть они и приглядывают. В сухом остатке получается тот же выезженный газон с пучками какой-то растительности, только покрытый сеткой и огороженный металлическими столбиками, между которыми натянута цепь или что-то еще. Пока все это выглядит лишь как попытка «сделать по-европейски».