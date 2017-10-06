Главный таможенник страны получил больше полномочий 1 6.10.2017, 13:14

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Соответствующий указ подписал Лукашенко.

Белорусский правитель 5 октября подписал указ № 362 «Об изменении указов президента Республики Беларусь», который направлен на «оптимизацию работы» таможенных органов, сообщает tut.by.

В частности, исключена необходимость согласования в госсекретариате Совета безопасности назначения и освобождения председателем Государственного таможенного комитета на должности начальника управления ГТК и заместителя начальника таможни, курирующих вопросы правоохранительной деятельности.

Указом уточнены наименования подразделений в структуре ГТК (исключаются службы); таможенная терминология приведена в соответствие с Договором о ЕАЭС.

Введены также должности первого заместителя начальника таможни и начальника сектора; повышены персональные звания должностных лиц таможенных органов по отдельным категориям государственных должностей в целях приведения их в соответствие с классами госслужащих и государственных должностей в органах госуправления.

Председатель ГТК наделен правом регулировать вопросы организации снабжения должностных лиц таможенных органов предметами форменного обмундирования, а также устанавливать образец, порядок выдачи и ношения служебного жетона.

Напомним, с 1 октября прекратила существование Ошмянская таможня. Ее зона ответственности перешла под юрисдикцию Гродненской региональной таможни. Управленческий персонал переведен в пограничные пункты таможенного оформления, также произошло серьезное сокращение административного аппарата.

Данные перестановки произошли после громкого скандала на Ошмянской таможне. По версии следствия, с 2010-го по 2015 год 58 сотрудников пропускного пункта «Каменный Лог» получили в качестве взяток 876 тысяч долларов и 19 тысяч евро. Недавно всем фигурантам вынесены обвинительные приговоры.