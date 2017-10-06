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Джулия Робертс воссоздала все роли в одном видео

  • 6.10.2017, 13:22

Ролик за двое суток собрал более 1,6 миллиона просмотров.

Голливудская актриса Джулия Робертс приняла участие в популярном проекте The Late Late Show Джеймса Кордена и сыграла все свои роли за девять минут. Ролик с оригинальным перформансом был опубликован на YouTube и успел собрать за сутки свыше 1,6 миллиона просмотров.

В ролике Робертс вновь предстала в образе своих героинь из фильмов «Красотка», «Сбежавшая невеста», «Свадьба лучшего друга», «Одиннадцать друзей Оушена» и других. Одна из ролей, продемонстрированных в ролике, позаимствована из еще невыпущенного фильма «Чудо».


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