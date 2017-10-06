Луканомика «завяла» 2 6.10.2017, 13:28

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В экономике Беларуси наступили «сентябрьские настроения».

Сводный индекс экономических настроений в Беларуси за последний месяц сократился в 1,7 раза. Такие данные приводятся в очередном обзоре экономической конъюнктуры, опубликованном Нацбанком. При этом в основных секторах экономики настроения заметно отличаются как между собой, так и по сравнению с предыдущим месяцем, пишет «Экономическая газета».

В сентябре т.г. сводный индекс составил 2,6%, а сезонно сглаженный – минус 0,3% против 4,5 и -2,5% в августе соответственно. Среди основных отраслей осенние настроения наиболее явно проявились у предприятий промышленности. У них индекс сократился с августовских 8,8 до 7,3% в сентябре, а с учетом сезонности вырос с 2,7 до 4%.

В частности, оценка изменения физического объема заказов на внутреннем рынке сместилась за месяц с -5 до -1,1%, на внешнем рынке – с -1,2 до 0,8%, изменения объема складских запасов – с -10,6 до -11,3%, а ожидания изменения объемов производства снизились с 19,5 до 11,1%.

Индекс экономических настроений организаций торговли в сентябре составил 7,7%, а с учетом сезонного фактора – 3,3% (месяцем ранее – 9,5 и 0,9%). При этом оценка изменения объема непроданных более 3 месяцев товаров сместилась с -14,5 до -12,1%, изменения физического объема товарооборота – с -1,2 до 3,2%, а ожидание изменения объемов продаж – с 15,7 до 8%.

В строительстве индекс экономических настроений снизился с -16,9 в августе до -17,9% в сентябре, а с учетом сезонного сглаживания – поднялся с -21,4 до -20,6%. При этом оценка изменения объема договоров подряда на внутреннем рынке сместилась с -16,4 до -19,9% (годом ранее -30,6%), на внешнем рынке – с -18,3 до -13,1% (-22,9% годом ранее), а ожидание изменения численности занятых – с -16,7 до -18,7% (-33,9% в сентябре 2016 г.).

На транспорте индекс экономических настроений снизился с 1,7 в августе до -3%, а с учетом сезонного сглаживания – с -7,6 до 2,9%. При этом оценка изменения объемов договоров перевозки на внутреннем рынке сместилась с -0,9 до -3,4% (годом ранее – -16%), на внешнем рынке – с -3,2 до -1,6% (-14,7% годом ранее), изменения спроса на услуги предприятия – с 5,6 до 5,5% (-17,6% в сентябре 2016 г.), а ожидание этого изменения – с 1,5 до -11,6 (-21,2% годом ранее).