Татьяна Северинец: У нас люди зарабатывают 0,4% от производительности своего труда 6.10.2017, 13:52

Татьяна Северинец

Тяжело ли быть учителем в Беларуси?

1 октября в Беларуси отмечался День учителя. В жизни каждого человека школа занимает особое место, все помнят свои первых учителей, тех, кто сеял в нас разумное, доброе, вечное. Но в каком положении оказались те, на ком лежит такая важная миссия, как воспитание молодого поколения? На учителей, кроме их непосредственных профессиональных обязанностей, возложили полномочия социальных работников, которые ходят по домам своих учеников, заставляют собирать вторсырье, выписывать газеты.

Как подобная «обязаловка» сказывается на образовательном процессе, как живут белорусские педагоги – сайт Charter97.org спросил у бывшей учительницы с многолетним стажем и витебского координатора оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяны Северинец:

- Если говорить о количестве дополнительных обязанностей, которые выполняют учителя, то их огромное количество. Преподаватели должны обходить все дома и переписывать учеников, узнавать, чем они дышат, как живут, чтобы никого не потерять. Может это и правильно, но должны ли этим заниматься учителя?! Я думаю, что нет.

Если мы говорим о подписках на газеты, то учитель сам должен выбирать, что он должен выписывать. Я так делала постоянно. Если меня заставляли выписывать «Совбелию», то я говорила, что это мое дело и не буду вам говорить, что буду выписывать. Это была моя позиция, которая не нравилась администрации, но она у меня была. Если бы она была у всех, то уже давно от этих учителей отцепились.

Что касается того, что «дети должны читать какие-то газеты». Это все тянется со сталинских времен, когда заставляли каждого ученика выписывать какую-то газету: «Пионерскую правду», «Зорьку» и тому подобное. Годовая подписка стоила 48 копеек. Столько времени прошло, а в школах ничего не поменялось. Нам везде твердят, что в стране демократия, но когда начинают перечислять наши обязательства, то, что мы должны выполнять, то это прямо противоречит их словам. Газеты должны быть интересными, тогда люди начнут их читать и выписывать.

Поэтому я считаю, что все это не учительское дело, тем более, что это вмешательство в личную сферу учителей и учеников, вмешательство в их права. Учитель – творческая профессия, которая требует вдохновения. Но когда человек идет на работу и думает про проверки, подписки на газеты, то уровень образовательного процесса начинает падать. Также заставляют участвовать в выборных комиссиях. Но это право каждого человека, я никогда не участвовала, потому что у меня такой характер, я не люблю что-то делать из-под палки.

- Лукашенко постоянно повторяет, что «зарплаты нужно зарабатывать». Как обстоят дела у учителей, сопоставима ли их зарплата с объемом выполняемой работы?

- Учительский труд у нас совершенно не ценится, наоборот, стараются повесить как можно больше всяких обязанностей. Никто не учитывает, что это работа с детьми, трудно работать со взрослыми людьми, а тут совершенно другое. Дети приходят со своим воспитанием, со своими проблемами, а нам, учителям, нужно с этим разбираться.

Если это настоящий учитель, то он каждый день приходит домой эмоционально опустошенным. Это очень тяжело, ведь это прямая дорога к депрессии.

Вернемся к заработной плате, я сейчас вас буду удивлять: у нас люди зарабатывают 0,4% от производительности своего труда. Вот и смотрите сами, если зарплата учителя 300 рублей, то это только 0,4% от того, что я должна заработать. А еще из этих 300 рублей заплати налоги, тарифы ЖКХ оплати.

Эта зарплата не дает никакой возможности выжить, особенно сейчас. Вот у учителей и занята голова тем, где заработать деньги. Не остается времени на творческий процесс, когда человек сидит, что-то придумывает, размышляет. Учителя думают о своей семье, о детях, о том, как прилично одеться.

Большая проблема нашего государства в том, что люди лишены инициативы, в какие органы не обратись – все раздавлены и придушены, все боятся. Все на пороховой бочке сидят. Ни о каком творчестве и речи нет. Есть сильные, творческие люди, но их, к сожалению, единицы.