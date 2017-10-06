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Белорусские пловцы завоевали пять медалей на этапе Кубка мира в Дохе

  • 6.10.2017, 13:59
Илья Шиманович
Фото с сайта belta.by

Во второй день соревнований отличились Илья Шиманович и Павел Санкович.

Белорусские спортсмены завоевали пять наград на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Дохе, сообщили БелТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

Во второй день соревнований на дистанции 100 м брассом Илья Шиманович поднялся на третью ступень пьедестала с результатом 56,76 сек. Золотую награду завоевал пловец из ЮАР Камерон ван дер Бург — 56,11 сек. Вторым коснулся бортика бассейна россиянин Кирилл Пригода — 56,31 сек.

Белорусский спортсмен Павел Санкович на дистанции 100 м баттерфляем также завоевал бронзовую награду — 50,17 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся пловец из ЮАР Чад ле Кло — 50,17 сек. Серебряная медаль досталась американцу Тому Шилдсу — 50,30 сек.

Как сообщалось, днем ранее серебряную награду на дистанции 200 м брассом завоевал Илья Шиманович, также он стал третьим в заплыве на 50 м брассом. В комплексном плавании на 100 м на вторую ступень пьедестала поднимался Павел Санкович.

Следующий, 7-й этап Кубка мира по плаванию пройдет 10−11 ноября в Пекине. В нынешнем сезоне общий призовой фонд соревнований составляет $ 2 млн.


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