Молодая мама о жизни в Минске: Коляску в зубы — и поднялись 7 6.10.2017, 14:22

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Белоруска сравнила условия для мам с детьми в нашей стране и США.

Насколько город удобен для мам с колясками? Журналисты в компании молодой мамы, которая последние шесть лет живет в США, прогулялась по Минску. Как ей приходится кормить грудью прямо в отделении банка и где в городе она обнаружила пеленальный столик — материале tut.by:

«В Америке очень дорого иметь детей, и люди идут на это осознанно»

— Екатерина родом из Светлогорска, училась в Минске. Последние 6 лет живет в Америке. В Беларусь приехала, чтобы оформить полугодовалой дочке документы. Мы встречаемся на Октябрьской площади. Рядом — сервисный центр «Белтелекома», где Катерина была буквально вчера.

— Хождение по кабинетам с коляской и оформление документов — не самое приятное занятие. Госучреждения в принципе под коляски не очень подходят. Вчера в очереди до нас было еще 10 человек. Я ходила с ней на руках кругами, но подошли сотрудники и предложили не стоять в очереди, обслужить нас прямо сейчас. Так что люди в Беларуси отзывчивые.

Катерина прерывается буквально на полуслове. Перед нами — подземный переход. Он с пандусом, но этот пандус молодую маму не очень устраивает.

— Эти пандусы нереальные. Я не могу спустить коляску по ним. Передние колеса расположены довольно близко друг к другу, а две части пандуса расположены слишком далеко друг от друга. Если я начну спускать коляску по ним, она попросту будет съезжать с колеи.

Катя подхватывает коляску и уже намерена спускать ее по ступенькам самостоятельно. Но помощь предлагает случайный прохожий. Катя не отказывается, хотя за помощью, говорит, обращается редко.

— Когда женщина рожает ребенка, она рожает его для себя. В Америке очень дорого иметь детей, и люди идут на это осознанно. Я вышла на работу, когда дочке было 6 недель. Но я вышла потому, что моя мама была в Америке. Ее приезд — самый большой подарок мне.

«Реакция людей, когда кормишь ребенка грудью прямо в банке, меня волнует в последнюю очередь»

Катерина — мама активная. У нее много дел и встреч в городе. Недавно они с дочкой ходили в исторический музей. Мы же решили заглянуть в художественный. Екатерине все нравится (удобные пандусы, широкие двери), только коляску оставить негде. Решаем бросить ее прямо у входа.

Заметив, что мама собирается снять со Златы уличный комбинезон, одна из сотрудниц музея посоветовала этого не делать: в музее холодно. Но Екатерина считает, что ребенка не нужно парить.

— Злата очень любит музеи, мы с ней часто ходим. Конечно, она ничего не понимает, но я верю в то, что когда-нибудь до нее это дойдет. С моей подругой был случай в Нью-Йоркском музее современного искусства. Ее сын начал все трогать — и им запретили туда приходить, пока он не подрастет. Так что маленьких детей нужно крепко держать за руку, — смеется Катерина.

Гуляем по музею. Катерине удобно — Злата в переноске, мама может спокойно наслаждаться искусством. Но скоро малышку нужно будет кормить — решаем отправиться в кафе неподалеку.

Еду для малышки — смесь — нужно развести теплой водой. Нам как клиентам, сделавшим заказ, в кипятке не отказывают. Но если бы что-то пришлось купить (к примеру, для того чтобы воспользоваться санузлом), — Катерина бы купила. Говорит, что практика «туалет только для клиентов» в Америке на каждом углу.

— Иногда случаются ситуации, когда проще ребенка покормить грудью. Потому что приготовить смесь бывает дольше, а ребенок начинает орать. Вчера я кормила ее грудью в банке, прикрывшись органической салфеткой, через которую ребенок может дышать.

На вопрос, не смущается ли мама таких ситуаций, мама однозначно отвечает: нет.

— Ни одна мама не будет смущаться, когда ее ребенок плачет. И реакция людей — это последнее, о чем я буду думать. В банке, пока малышка кушала, ко мне подсела женщина и рассказывала, как закатывала огурцы. Мне было нормально и ей, по всей видимости, тоже.

«В метро меня упрекнули в том, что я экономлю на ребенке»

К слову, немного о еде. Шона — мужа Екатерины — по-настоящему удивляют ломящиеся от гостеприимства белорусские столы. Ему непонятно, зачем готовить и рыбу, и курицу, и еще какое-то мясо.

— В Америке тоже готовят и очень уважают труд человека, который что-то приготовил. Но если у нас дешевле приготовить еду дома, чем идти куда-то кушать, то в Америке по ценам это примерно одно и то же, и ты просто выбираешь, какой формат больше подходит тебе.

Екатерина ни разу не была в Европе, зато посетила 44 штата. Девушка любит минское метро. Идеальной называет станцию «Октябрьскую».

— Обычно на метро ездят с детьми, которые уже сидят, но это пока не про нас. В метро мы смотрим на людей и любим им улыбаться, но нам не отвечают. Люди говорят, что у нас метро плохое. Ребята, приезжайте в Нью-Йорк! Старейшее метро, крысы прыгают, все валится. Релакс! Так что у нас чистота и красота. А Малиновка — это вообще арт-объект.

Но случались с Екатериной в метро ситуации конфузные. Однажды мама не подрассчитала, и ребенка пришлось кормить прямо на платформе.

— Сидим, кормимся. Поезда ездят туда-сюда, гудят. К нам подходит женщина. Разговорились. Сказала, что это все влияет на слух и ребенок может оглохнуть. Но самое интересное, она упрекнула меня в том, что я экономлю на ребенке. «В последнее время все мамы экономят», — то ли намекая на покупку авто, то ли на поездку на такси сказала женщина. Вот это — нравоучения — мне у нас очень не нравится. Мы регулярно проверяем зрение и слух, и я знаю, что с моим ребенком все в порядке.

«Я не могу переодевать ребенка посреди кафе или в зале музея»

И если покормить ребенка можно практически в любом месте и при любых обстоятельствах, то поменять подгузник — нет.

— Недавно мне пришлось переодевать ее прямо в банке: туалета для клиентов у них не было. Я не знаю, что люди обо мне подумали, да и мне было совершенно все равно.

Пеленальный стол нельзя назвать необходимостью. Но если мама знает, что рядом есть комната мамы и ребенка — это минус одна мысль, которую нужно держать в голове, делится мыслями Екатерина. В Минске, говорит собеседница, он точно есть в аэропорту, в торговом центре «Момо» и, что интересно, — в туалетах на заправках (на двух в Гомельском направлении так точно).

— Я могу переодеть ребенка прямо в этой коляске. Просто я не могу делать это в помещении кафе, где люди едят или прямо посреди зала музея. Мне нужно хотя бы заехать в туалет. Не подумайте, что в Штатах пеленальный стол везде-везде есть. Нет. Но их точно намного больше, чем у нас.

К слову, пеленальный стол мы обнаружили в торговом центре Galleria на проспекте Победителей.

— А вот детские стульчики, мне кажется, есть везде. Даже в Светлогорске: там два кафе и во всех есть стульчики, — смеется Катя.

Катерина часто общается с молодыми мамами. Однажды так завела знакомство в минской кофейне Why knot.

— Там сидели две мамочки, деткам было до годика. А заезд в кофейню очень неудобный, много ступенек. Спросила, как они туда поднялись. «Коляску в зубы — и поднялись», — ответили они. Думаю, новые заведения должны хоть каким-то образом думать о мамах. Но, уверяю вас, каждая мама найдет выход из любой ситуации.