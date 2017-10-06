Пять природных явлений, в существование которых трудно поверить 6.10.2017, 14:26

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Оказывается, что на нашей планете можно найти ледяные цветы и голубую лаву.

Не нужно исследовать необъятные просторы космоса, искать новые галактики, черные дыры и скопления звезд, чтобы получить наслаждение от красоты Вселенной. Своя особая красота есть и на нашей планете, пишет nn.by.

Голубая лава

В Индонезии кратер Кава-Иджен, что на острове Ява, извергает голубую лаву вместо обычной желтой и красной, которую мы привыкли видеть если не сами, то на фотографиях.

Необычный голубой цвет, который можно увидеть только ночью, обеспечивается наличием большой концентрации серы, которая, как известно из школьного курса химии, горит синим пламенем.

Цветущая пустыня

Казалось бы, пустыня на то и пустыня, чтобы в ней кроме редких кактусов и перекати-поля ничего не встречалось. Между тем, пустыня Атакама имеет невероятное свойство цвести, если год выдался довольно влажным. В последнее время это происходит все чаще, и она цветет красивыми цветами раз в 3-4 года осенью.

Волосатый лед

Этот необычный лед мягкий на ощупь и выглядит как волосы. Такое странное явление — результат работы бактерии Псевдомонас сиреневый (Pseudomonas syringae). Бактерия повышает температуру внутренней жидкости, которая находится в растении, и когда эта вода выходит наружу, то есть на более холодный воздух, образуется лед в виде длинных волосков.

Обычно этот лед потом засыпает снегом, поэтому его очень сложно найти в природе.

Ледяные цветы

В экстремально холодных регионах нашей планеты можно наблюдать такое явление: когда холодный влажный воздух насыщается водой, из любых дефектов на поверхности водоема начинают формироваться кристаллы льда. К небольшим кристалликам присоединяются новые молекулы воды из воздуха, потом еще и еще — и в результате получаются изумительные ледяные цветы, разбросанные по всей поверхности воды.

Радужные эвкалипты

В радужных эвкалиптов из Австралии есть уникальная многоцветная кора, и на первый взгляд кажется, что кто-то вручную красит ее в самые разные яркие цвета. Это происходит потому, что деревья «линяют» — скидывают кусочки коры в разное время в течение года. А те участки коры, которые обнажились в результате «линьки», начинают стареть. Во время этого старения каждый участок приобретает характерный для определенного срока старения цвет.

Такие красивые деревья встречаются также на Филиппинах, Новой Гвинее и близких к этому региону островах, где, из-за необычного внешнего вида, широко распространены в качестве городских декоративных растений.