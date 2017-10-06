Активист из Барановичей: Давайте вместе сделаем город лучше! 6.10.2017, 14:30

Николай Черноус

Николай Черноус-младший добился от чиновников ремонта дороги в родном городе.

Заручившись поддержкой горожан, активист Объединенной гражданской партии Николай Черноус-младший добился решения вопроса о ремонте дорог на улицах Барановичей, пишет ucpb.org.

Николай Черноус, услышав мнение общественности и заручившись поддержкой горожан, обратился в Барановичский ГИК и добился решения вопроса благоустройства инфраструктуры на периферии – ремонта ул. Скрябина и Столовичской.

«По этому поводу хотел бы обратиться к неравнодушным жителям Барановичей, – заявил активист. – У нас еще много проблем в городе, давайте вместе сделаем наш город лучше! Присоединяйтесь!»