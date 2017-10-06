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Главу полиции Каталонии обвинили в мятеже

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  • 6.10.2017, 14:47
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Жозеп Ллуис Траперо
Фото: EPA

Слушания проходят в национальном уголовном суде в Мадриде.

Глава каталонской полиции Жозеп Ллуис Траперо предстал в пятницу перед судом в Мадриде: его подозревают в мятеже против государства, сообщает bbc.com.

Полиция Каталонии обвиняется в невыполнении обязанностей по охране сотрудников национальной полиции Испании от участников протестов перед референдумом о независимости 1 октября.

В качестве подозреваемых в суд вызваны также два главных активиста движения за независимость Каталонии и еще один сотрудник каталонской полиции.

Референдум о независимости Каталонии, прошедший в воскресенье, был признан незаконным.

Слушания проходят в национальном уголовном суде в Мадриде. Дело касается столкновений испанской полиции с тысячами сторонников независимости Каталонии перед зданием регионального министерства экономики в Барселоне 20 сентября.

Испанская газета El Pais назвала выдвинутые против каталонской полиции обвинения экстраординарными в современной истории демократии в Испании и неслыханными со времен диктатуры Франко.

Статья о мятеже, которая была внесена в Уголовный кодекс Испании в 1822 году, предполагает тюремный срок до 15 лет. Мятежом считаются действия, направленные против государственных решений или национальных сил безопасности.

В августе, после теракта в Барселоне, каталонскую полицию, напротив, чествовали за быструю ликвидацию ячейки исламистов.

Правительство Каталонии заявило, что провозгласит независимость в течение нескольких дней.

В ответ премьер-министр Испании Мариано Рахой назначил заседание кабинета министров, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении Каталонии.

По данным организаторов референдума, явка составила 42%. Проголосовало 2,2 млн жителей региона. В заявлении организаторов говорится, что 90% голосов отдано за независимость, но официальные результаты еще не опубликованы.

Полиция пыталась помешать референдуму, который испанский конституционный суд признал незаконным. Голосование было омрачено стычками с полицией, пытавшейся изъять бюллетени и урны.


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