В Минске огласили приговор замминистру транспорта и чиновникам БелЖД 6.10.2017, 16:59

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Зал судебных заседаний в день оглашения приговора полон людей.

В Минском городском суде огласили приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывших первого заместителя министра транспорта Беларуси Евгения Рогачева, первого заместителя начальника БелЖД Владимира Михайлюка и заместителя генерального директора ГП «Белинтертранс» БелЖД Владислава Лембиевского. Их приговорили к 3−5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года. Приговор присутствующие встретили аплодисментами, пишет tut.by.

Зал судебных заседаний в день оглашения приговора полон людей. В толпе кроме журналистов — родственники, коллеги и друзья обвиняемых. Потерпевших в суде нет. Сами обвиняемые ходят в камере и улыбаются — настроение хорошее.

Согласно постановлению суда первого заместителя главы Минтранса Евгения Рогачева признали виновным по ч. 3 ст. 424 УК (Злоупотребление властью) и приговорил его к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на 5 лет.

Первого заместителя начальника БелЖД Владимира Михайлюка суд приговорил к четырем годам лишения свободы и признал его виновным по ч. 3 ст. 424 УК, а также по ч. 2 ст. 269 УК (Порча земель). Также Михайлюк лишен права занимать административные должности сроком на 5 лет, без конфискации имущества.

Заместителя генерального директора ГП «Белинтертранс» БелЖД Владислава Лембиевского суд также признал виновным в злоупотреблении властью и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением права занимать должности, без конфискации имущества.

Однако суд отсрочил всем исполнение наказания на три года, изменив на подписку о невыезде и отменив арест имущества. Обвиняемых освободили в зале суда. Приговор присутствующие встретили аплодисментами.

Адвокаты фигурантов уголовного дела настаивали на оправдательном приговоре, однако пока не решили, будут ли настаивать на изменении меры наказания. Освобожденные в зале суда чиновники от комментариев и общения с прессой отказались.

Напомним, о задержании Рогачева, Михайлюка и Лембиевского стало известно в декабре 2015 года, хотя этот факт в Следственном комитете, КГБ и МВД не подтверждали. Больше года о ходе расследования ничего не сообщалось. За несколько дней до начала судебного заседания стало известно, что подсудимых обвиняют по ст. 424 УК «Злоупотребление властью или служебными полномочиями»: Владимира Михайлюка по ч. 2 и 3, Евгения Рогачева и Владислава Лембиевского — по ч. 3.

Суд над фигурантами уголовного дела начался 14 апреля текущего года. В ходе судебного заседания выяснилось, что под стражу Михайлюка, Лембиевского и Рогачева взяли 30 ноября 2015 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.