Станислав Богданкевич: Выросли резервы - выросли и долги 10 6.10.2017, 15:29

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Простые законы Луканомики.

Золотовалютные резервы Беларуси по состоянию на 1 октября 2017 года составили 7 266,7 млн. долларов США (в эквиваленте), демонстрируя наилучший показатель за последние четыре года.

За сентябрь 2017 года золотовалютные резервы выросли на 273,1 млн. долларов США (на 3,9 процента). За январь-сентябрь 2017 года прирост резервов составил 2 339,5 млн. долларов США (47,5 процента).

ЗВР выросли в первую очередь за счет госкредита России и взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

В 2016 году золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ увеличились на 751 млн. долларов США (на 18 процентов) – до 4 927,2 млн. долларов США (в эквиваленте) на 1 января 2017 года.

Растут ЗВР - значит, экономика встает с колен? "Белорусский партизан" адресовал свои вопросы бывшему главе Национального банка Станиславу Богданкевичу:

- Надо иметь в виду, что и долги растут. Когда страна получает кредиты в валюте, тогда Нацбанк выкупает его рублями (в экономику поступают рубли), а валюта зачисляется в резерв. Процентов на 80-90 кредиты в условиях сбалансированности внешней торговли поступают в резервы. Выросли резервы - выросли и долги. На экономике все это практически не сказалось. С помощью внешнего долга обеспечена стабильность.

Плюс ко всему население стало беднее, продав государству свои сбережения в валюте на миллиард долларов за последнее время. Сбережения граждан тоже частично пошли на пополнение ЗВР. Это стабильность.

- А реальный сектор экономики внес свою лепту в рост ЗВР?

- Реальный сектор не пополнял ЗВР. На самом деле нет реального роста валового внутреннего продукта, не повышается эффективность, рентабельность экономики, - нет кардинальных улучшений в экономике.

- Одновременно внешний госдолг Беларуси с начала года вырос на 2 миллиарда долларов - до 15,7 млрд долларов США. Насколько критичен для белорусской экономики в ее нынешнем состоянии этот показатель?

- Уровень внешнего долга еще преемлем, не является чрезвычайным. Плохо, что все кредиты идут не на развитие, а на стабилизацию ситуации в финансовом секторе. Развития нет. Вот если бы повысилась эффективность деревообрабатывающей отрасли, станкостроении, тракторостроении - тогда мы могли бы говорить о реальном оздоровлении экономики.

А так реальная заработная плата не растет, реальные денежные доходы на душу населения не увеличиваются, вернее, увеличиваются рублей на 8, но инфляция все съедает.

Возможно, ожидаемый декрет президента, направленный на либерализацию рынка внутри страны, позволит оживить экономику. Но пока мы только наблюдаем стенания малого бизнеса, среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей.

- Но при ухудшении экономической ситуации официальный Минск не прочь взять еще и кредит МВФ, не зря же оставил для себя лазейку в виде возможности возобновить приостановленные переговоры. Вот и в конце октября в Беларусь снова едет миссия МВФ...

- Безусловно. Надо погашать кредиты, на обслуживание которых идет 10% республиканского бюджета, что чрезвычайно много. Я не говорю, что достигнут критический барьер, но издержки очень большие. Поэтому и идет обеднение населения в целом.

- И тенденция на улучшение ситуации не просматривается...

- Идет стагнация. В отдельных отраслях имеет место оживление, но в глобальном плане нет повышения эффективности экономики и не растут доходы населения - а это главный показатель.