Дмитрий Растаев: Мне во сне явился Тарантино в старомодном ветхом шушуне 4 6.10.2017, 15:38

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Белорусский поэт рассказал, что получится, если написать стихотворение о самом главном жулике.

Поэт и журналист Дмитрий Растаев опубликовал в «Фейсбуке» стихотворение, написанное после того, как во сне Квентин Тарантино попросил его перейти на тему «бандитов и воров»:





До чего же странная картина

иногда рисуется во сне!

Мне надысь явился Тарантино

в старомодном ветхом шушуне.

Был ли это бред наполовину

или с похмела мелькнувший глюк,

только чумового Тарантину

видел я как собственный макбук.

Не такой уж горький я пропойца,

чтобы глюки зырить по ночам.

«Все в порядке, Дмитрий, успокойтесь», -

Квентин по спине мне постучал.

Он достал зеленые деньжищи,

тыщи эдак три, а может, семь:

«Это вам взамен духовной пищи -

вижу, отощали вы совсем.

Хватит жить одними небесами

в этом земленейшем из миров -

я хочу, чтоб вы мне написали

песню про бандитов и воров.

Для больших и маленьких народов,

в свете отрезвляющих идей,

снять хочу кино я про уродов,

не напоминающих людей.

Гаже «Омерзительной восьмерки»,

ближе чем «From dusk till dawn» ко дну -

чтобы даже гоблины и орки

ужасались этому кину...»

Я, конечно, сразу согласился,

утвердив согласие вином.

Тарантино низко поклонился

и растаял вместе с шушуном.

Тарантино, может, и растаял,

но бабло осталось на столе.

«Час твой золотой настал, Растаев!» -

сам себя умыл я в похвале.

И пошла ударная работа,

загудели рифмы в голове -

до семьсот семнадцатого пота

честно я корпел недели две.

На волне метафор неизбитых

я старался в груде своих строф

беспощадных выписать бандитов,

расписать бессовестных воров.

Только вот какая незадача:

по итогам славных моих дел

получилось как-то все иначе,

чем того вначале я хотел.

На моем рифмическом маршруте,

в каждой строчке и через одно

слово, только Путин был да Путин,

что, однако, и немудрено -

даже за большущие деньжищи,

даже ощутив у горла нож,

злее ты бандита не отыщешьи наглее вора не найдешь.

Мастера гоп-стопа и отжима,

посудите сами: кто из вас

воровал хоть раз в объеме Крыма

и разбой устраивал с Донбасс?

В общем, как я только ни ловчился,

речь моя велась лишь об одном.

Через месяц снова заявился

в сон мой Тарантино с шушуном.

Я хватил сто грамм и на подъеме

выдал ему вмиг его заказ.

Тарантино выслушал мой номер

и пожал мне руку: «В самый раз!»

Он из шушуна достал бумажник

и еще подкинул мне монет:

«А про дураков больших и страшных

можешь дописать один куплет?»

Я слегка помял в руках газеты,

на телеэкраны бросил взгляд,

глянул в эти наши интернеты

и сказал со смехом: «Буду рад!»

И с тех пор не только облаками

я живу, с судьбой ведя бои:

воры и бандиты с дураками -

музы эксклюзивные мои.

Все их похождения и даты

ямбами я славлю въежедне -

я же через них теперь богатый.

Ну, во всяком случае, во сне.