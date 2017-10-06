Игорь Криушенко: Александр Глеб не работал тренером, а судить со стороны просто 2 6.10.2017, 15:55

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Главный тренер сборной Беларуси ответил на критику белорусского футболиста.

В пятницу, 6 октября, в Доме футбола прошла пресс-конференция главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко и защитника "Генчлербирлиги" Сергея Политевича, пишет сайт «Прессбол».

- В команде уже выбрали капитана на предстоящие матчи?

- Вопрос еще открыт. Вечером решим в спокойной обстановке.

- Какая атмосфера царит в команде после неудачных матчей?

- Рабочая. Все понимают, что предстоит тяжелый матч. Сосредоточенно работаем. Никто не перегибает, спокойно готовимся к голландцам и французам.

- После матчей не будет таких сюрпризов с нарушением дисциплины?

- Это было не после игры, а по прошествии нескольких дней. Прошу верно расставлять акценты... Сейчас команда готовится. Надеюсь, что завтра результат будет хорошим.

- Хороший результат — это…

- Очки, конечно.

- Не жалеете, что не вызвали Ренана Брессана, который регулярно забивает и отдает голевые передачи в матчах чемпионата Португалии?

- Выбор сделан. Зачем жалеть? Могу лишь сожалеть о тех, кто не приехал в сборную из-за травм. Надеюсь, что их должным образом заменят.

- А чем Ренан хуже тех, кто получил приглашение на сбор?

- Давайте я не буду вам здесь рассказывать о достоинствах тех, кого вызвал, а также недостатках тех, кого не вызвал. Решение принято и имеет право на жизнь.

- Почему вместо Гордейчука вы вызвали Ковалева? Чем он хорош?

- Скорость, дриблинг. Умеет разгонять атаки команды.

- Сейчас игроки в сборной в основном из белорусского чемпионата. Чувствуете прогресс в их психологическом состоянии?

- Надеюсь на это. В плане тактики команда уже сделала шаг вперед. Для того, чтобы хорошо психологически себя чувствовать нужно побеждать. Потому что любую психологию нужно подкреплять. Надеюсь, футболисты сильные в этом плане люди. Из поражений главное сделать правильные выводы и постараться реабилитироваться в следующих матчах. Буду верить, что команда двигается в правильном направлении.

- Как восприняли слова Глеба о том, что нынешняя сборная — наиболее слабая за последние 10-15 лет?

- Александр не работал тренером. Судить со стороны просто. Он один из сильнейших белорусских игроков за всю историю, но для, того чтобы рассуждать, нужно находиться в команде.

- Более 8 тысяч билетов продано на матч с голландцами. Вас такие цифры удивляют?

- Цифры радуют. Футболистам приятно играть при заполненных трибунах. Надеюсь, за полтора дня еще больше билетов будет продано.

- Не думаете, что люди, возможно, идут посмотреть голландцев?

- В голову никому не залезешь. Посмотрим. Будем надеяться, что и нас поддержат.