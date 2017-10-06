The Washington Post: Трамп собирается разорвать «ядерную сделку» с Ираном 6.10.2017, 16:05

Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Когда новая стратегия будет представлена, Конгресс рассмотрит ее в течение 60 дней.

Президент США Дональд Трамп собирается на следующей неделе объявить о прекращении международной ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, пишет "Гордон".

По данным издания, 12 октября Трамп представит в Конгрессе обновленную стратегию Вашингтона в отношении Ближнего Востока. В частности, он заявит, что соглашение с Тегераном не отвечает национальным интересам США.

Собеседник WP рассказал, что за отмену "ядерной сделки" выступают "неназванные советники" президента.

Когда новая стратегия будет представлена, Конгресс рассмотрит ее в течение 60 дней. Заявление Трампа не может означать разрыва сделки, но оно может запустить процесс пересмотра соглашения.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Иран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия.

Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в данной резолюции ООН, прекратят свое действие.

В мае 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Иран несет ответственность за нестабильность на Ближнем Востоке. По его словам, власти Тегерана финансируют поставки вооружения и обучение отрядов боевиков, которые "несут разрушения и хаос".

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР.

В июле замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Трамп пытается вывести США из ядерной сделки, переложив всю ответственность за ее срыв на Иран.