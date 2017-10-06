Минская ГАИ заставила пенсионера дважды заплатить штрафы 4 6.10.2017, 16:14

2,529

Пенсионер из Минска уплатил штрафы ГАИ, а затем ему еще раз их вычли из пенсии.

Житель Минска Александр М, рассказал tut.by, как уплатил штрафы за превышение скорости, а затем сумму еще раз вычли из пенсии. При этом водитель о том, что получит урезанную пенсию, даже не подозревал — никаких писем ни о штрафах, ни о постановлениях об удержании у него из пенсии денег мужчина не получал. Разбираемся, что делать в этих случаях.

Пенсионер из Минска Александр ездит на автомобиле круглый год. Недавно он задумался о том, что за год не получил ни одного штрафа. И тут бы радоваться, но Александр — водитель опытный, понимает, что вряд ли безгрешен, и решил на всякий случай проверить, нет ли за ним долгов. Мужчина выяснил, что за ним числится сразу три штрафа за превышение скорости: два штрафа по 11,5 рубля и один на 80 рублей.

— Когда меня поймала камера фотофиксации, я не знаю. Где-то на трассе, скорее всего, попал в «объектив». Все, что у меня есть на руках, — это квитанция с сайта. Уведомление о нарушении письмом, как это обычно бывает, я не получал. Ладно, один раз не получил, может, где-то потерялось письмо. Но чтобы сразу три штрафа не пришло! — говорит водитель. — Напрашивается вывод, что их мне и не приносили.

Александр тут же их уплатил через интернет-банк и забыл. Но в день пенсии он неожиданно получил на карточку сумму меньше обычной.

— Пенсия у меня небольшая, около 320 рублей. И вот в день пенсии получаю на карточку всего 255 рублей. Я несказанно удивился. Пошел в отдел пенсионного обеспечения, чтобы узнать, куда подевались деньги, — рассказывает Александр.

В пенсионном отделе выяснилось, что деньги сняты по постановлению отдела принудительного исполнения наказаний Советского района. В отдел пришла бумага, и деньги у пенсионера удержали.

— Но ведь это без какого-то уведомления — взяли и сняли деньги. Теперь выходит что — в нашей стране кто угодно может взять и снять у тебя деньги просто так? Никто не позвонил, не предупредил или хотя бы выслал письмо! — рассуждает Александр. — В отделе обеспечения сказали: «Раз бумага пришла, значит, мы и сняли». Я их понимаю, они исполнители, но я ничего про штрафы и про то, что я их не уплатил, не знал.

В СЗАО «Безопасные дороги», куда поступает вся информация о превышении скорости, отметили, что всю информацию они отправляют в ГАИ. А оттуда водителю направляется заказное «письмо счастья». Его почтальон вручает лично либо оставляет уведомление о корреспонденции. Если адресат не является за письмом, оно отправляется обратно — в ГАИ. И уже оттуда неуплаченный штраф отправляется в отдел принудительного исполнения наказания. Те, в свою очередь, возбуждают административное производство. Как пояснили в отделе принудительного исполнения Советского района, в этом случае процедура схожа: опять же водителю отправляют уведомление и затем снимают деньги. Важно: деньги снимать могут даже с пенсии.

В отделе принудительного исполнения Советского района пояснили, что пенсионеру делать дальше:

— По всему, это была проблема не одного дня. Ведь сначала письмо приходит со штрафом, потом возвращается, потом — приходит наше уведомление, пересылается в отдел пенсионного обеспечения. То есть человек по-любому должен был получить уведомление. Сейчас водитель должен прийти к нам с оплаченными квитанциями в отдел, и деньги ему вернут — это 100%, — отметили специалисты.