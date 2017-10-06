Геннадий Федынич: Что за «умники» выдумывают эти декреты 4 6.10.2017, 16:32

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Геннадий Федынич

Новый закон о «тунеядцах» лишь запутает ситуацию.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич считает, что доработанный декрет о «тунеядцах» еще больше запутает ситуацию. Напомним, что сейчас проект доработанного декрета о «тунеядцах» передан для ознакомления Лукашенко, передает «Радыё Рацыя».

Один из тех, кто работал над этим проектом, директор Института экономики НАН Беларуси Валерий Бельский рассказал, что предложено отказаться от налога, а вместо этого, например, с «тунеядцев» предлагается брать полную оплату за тепло- и газоснабжение.

- Точно не знаю, что конкретно в новом варианте декрета, но, думаю, такие вещи вообще надо выносить на обсуждение общественности. Вот, например, в ситуации с ремесленниками много вопросов. Сегодня человек занимается каким-то ремеслом, выплачивает определенный налог. А кто будет затем ему платить пенсию?

- А как вам предложение вместо налога брать с «тунеядцев» полную оплату за тепло- и газоснабжение?

- Похоже, хотят еще для таких людей и платное медицинское обслуживание сделать. Но опять проблема - сегодня многие и так еле концы с концами сводят, для многих не так просто ту же «коммуналку» заплатить. Зарплаты же не растут так, как коммунальные услуги. Поэтому я не знаю, какой умник эти «проекты» придумывает. Но это будет проблемой для общества. Нет прозрачности. На мой взгляд, ситуация с «тунеядцами» запутается еще больше.

- Почему власти не хотят вообще отказаться от документа, который вызывает такие споры в обществе?

- У нас в последнее время было принято много сомнительных документов, и их отменяли очень редко. И те, кто подсунул белорусскому правителю тот вариант декрета, который уже был, они должны отвечать за то, что сделали. Это же не Лукашенко его разрабатывал, он только подписал. И если разработчики, которые ранее хвалили декрет, сейчас скажут, что он был все-таки плохой, то эти люди должны сегодня сами искать работу. Хотя на самом деле этот документ полностью должен быть убран. Лучше бы думали, как создавать новые рабочие места с достойными зарплатами.