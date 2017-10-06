Нафталиновый марьяж Лукашенко Александр Обухович

6.10.2017, 17:15

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«Белорусская модель» разваливается на глазах.

В Минске состоялся очередной пленум Союза коммунистической партии, объединяющего осколки КПСС из разных стран постсоветского пространства. В связи с чем в Минск прибыли руководители компартий. Накануне приехал г-н Зюганов, председатель КПРФ. И удостоился приема у Лукашенко, который заявил об их духовном родстве. И Лукашенко даже направил приветственную телеграмму участникам пленума.

В свете чего возникает вопрос: что общего в действительности между этими эпигонами КПСС и нашей властью? Ведь в настоящее время они, за исключением КПРФ, образуют маргинальные группы, где горстка политиканов эксплуатируют ностальгию части населения по временам СССР. Без идеологии, поскольку и марксизм, и ленинизм отброшены, без связи с массами, где их просто игнорируют, без политических программ, понятных людям. Так и не сумев разобраться в причинах краха и СССР, и коммунистического движения в других странах. Начисто оторванные от реальных потребностей людей и социальных групп, интересы которых они пытаются выражать.

Да и широко распространено убеждение, что все эти эпигоны КПСС коммунистами на деле и не являются, лишь эксплуатируют ностальгию части населения. На рубеже веков по крайней мере КПРФ могла похвастаться достаточно сильным кадровым составом: с ними было достаточно много опытных и авторитетных кадров, не пожелавших «перекрашиваться». Но сегодня они состарились, а новое пополнение ничем, в принципе, от кадров «Единой России» не отличается.

Да, на протесте населения против массовой коррупции и откровенного эгоизма новых элит временами -компартии собирают достаточно много голосов.

В 1996г. КПРФ почти прорвалась к власти, в Молдове - даже и прорывалась, некоторое время являлась правящей партией. У КПРФ были и свои губернаторы, и имеется приличный административный аппарат, свои СМИ.

Ну и что, кто-то может связно объяснить, чем КПРФ всерьез отличается от «Единой России»? Тем, что их креатуры, приведенные на местах к власти, почти сразу в «Единую Россию» и переходят, используя КПРФ как трамплин в карьере? Почему правление компартии в Молдове ничем существенным от правления либералов и националистов не отличалось?

Так что на деле означает заигрывание нашей власти с этими откровенными маргиналами? Думаю, что проблема в том, что сегодня наша власть испытывает острую потребность в своем идеологическом обосновании.

Долгое время особой потребности в этом не было: власть основывалась на личном авторитете Лукашенко и своевременной зачистке потенциальных его конкурентов. Вялые попытки вылепить белорусскую государственную идеологию выглядели скорее подачкой многочисленным с советских времен «бойцам -идеологического фронта», доставшимся Беларуси в наследство от БССР. Сокращать их не хотелось, вот и придумали им занятие. К другим они все равно непригодны.

Так они и эту работу завалили. Как сказал Лукашенко: «Не получилось!». А тут и «белорусская модель» стала трещать по всем швам. Попытки Лукашенко дистанцироваться от хозяйственных вопросов, делегировав управление экономикой правительству, в целом провалились: в массовом сознании он так и остается «хозяином земли белорусской» и не только лично принимает любые, даже абсурдные решения, но и несет за них личную ответственность. Тем более на фоне слабого, временами и беспомощного правительства, в функции которого Лукашенко так или иначе приходится вмешиваться.

На фоне возможного падения личного авторитета Лукашенко из-за экономических неурядиц перед приближающимися выборами потребность в идеологическом обосновании режима личной власти стала тем более настоятельной. Особенно на фоне «майданов», цветных революций и прочих катаклизмов в нашем неспокойном мире. И тут точки соприкосновения с осколками КПСС нашлись.

Основу идеологии современных компартий на постсоветских просторах составляет ностальгия по советским временам. Явно или неявно, но распад СССР связывается компартиями с «предательством» Горбачева и его команды и существенными ошибками других руководителей. А «белорусская модель» является квазисоветской: структура управления осталась той же, но проведена ее деидеологизация и функции КПСС приняла на себя Администрация президента и вертикаль власти.

Заметим, что СССР развалился и потому, что его система управления оказалась неспособна дать ответ на требования времени. Сегодня на глазах разваливается и «белорусская модель», что еще раз подтверждает роль этой системы в развале СССР.

Другой точкой соприкосновения является опора и осколков КПСС, и режима у нас на нижние слои общества. Пенсионеры, маргиналы, низкооплачиваемые слои. На опыте рыночных реформ в традиционных обществах известно, что в среднем 10% населения начинают в результате реформ жить существенно лучше; 30% - существенно хуже. -

Остальные - постепенно приспосабливаются и почти ничего не теряют. Но расслоение общества происходит обязательно.

Вот часть из этих 30% и формирует электоральную базу осколков КПСС. У нас к ним добавляется многочисленное чиновничество и прочие бенефициары «белорусской модели». Вопрос в том, что ни осколки КПСС, ни «белорусская модель» по большому счету ничего этим слоям дать не могут. Поскольку обеспечить ни экономическое, ни социально-политическое развитие своих стран не в состоянии. Так что поиск союзников в лице маргинальных осколков КПСС для нашей власти абсолютно бесполезен.

Александр Обухович, «БелГазета»