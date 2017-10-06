Криушенко высказался насчет героя национального флага 5 6.10.2017, 17:39

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Главный тренер сборной Беларуси по футболу считает жестокость властей необоснованной.

Арест Александра Венгерского, который во время матча БАТЭ — "Арсенал" выбежал на поле с бело-красно-белым флагом, — это чрезмерное наказание. Такое мнение высказал главный тренер сборной Игорь Криушенко на пресс-конференции 6 октября, пишет сайт Еврорадио.

"У человека, наверное, было желание как-то самоутвердиться, совершить какой-то поступок на глазах большого количества людей. Он это сделал. Как говорится, это дело каждого. Единственное, может, немножко неадекватное наказание было. Ну а как к этому относиться? Как к части жизни. По-другому не отнесешься", — цитирует слова Криушенко сайт Белорусской федерации футбола.

Происшествие с флагом случилось 28 сентября во время матча Лиги Европы между БАТЭ и лондонским "Арсеналом" на "Борисов-Арене". Александра Венгерского осудили на 10 суток, обвинив в мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию должностного лица. За решеткой парень объявил голодовку в знак поддержки белорусских политзаключенных. Также он протестует против того, что милиционеры давали в суде разные показания.