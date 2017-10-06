Недовольные капремонтом жильцы минского дома судятся с ЖКХ 10 6.10.2017, 17:49

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Минчане добиваются полноценного утепления фасада и замены системы отопления.

«А что вообще изменилось? — задаются вопросом жильцы пятиэтажки на улице Пономарева в Минске, где только что завершился капитальный ремонт. - В квартирах по-прежнему холодно, плесень никуда не делась. А фасад какой страшный! Так за что мы платили деньги все эти годы?» Это не просто разговоры на лавочке у подъезда. Свои претензии собственники квартир отразили в исковом заявлении и подали в суд на ЖКХ Первомайского района. Хотят разобраться, сколько денег ушло на работы, и добиться полноценного утепления фасада, замены системы отопления. Исход дела известен наперед? Жильцы дома так не считают, пишет onliner.by.

— Наш дом 1972 года постройки, ему уже 45 лет. Здание строили солдаты дисбата на скорую руку к генеральским сборам по проекту, не соответствующему нашим климатическим условиям. Дом сильно износился. Во многих квартирах зимой промерзают стены, образуется плесень, сквозь панельные стыки просачивается дождевая вода, — вводит в курс дела Александр, представитель инициативной группы. — Капитальный ремонт планировался еще в 2011 году, затем сроки несколько раз переносили. Дом значился в графике ремонта на 2015 год, размещенном на сайте администрации Первомайского района. Осенью того же года проводилась экспертиза технического состояния здания. Однако бытовки строителей появились во дворе только в конце 2016-го.

Важный момент: с апреля 2016 года порядок проведения капремонта жилых домов претерпел существенные изменения. Из обязательного перечня работ было исключено сплошное утепление наружных стен. Постановление совмина от 21.04.2016 года №324 обязывает проводить только самые необходимые работы для поддержания в исправном состоянии внутридомовых инженерных систем и оборудования. При желании жильцы могут заказать термошубу, но только за свои деньги.

Коммунальщики не устают повторять: капремонт — это не улучшение жилищных условий, а лишь восстановление утраченных за время эксплуатации характеристик здания. Замена в квартирах окон, труб, сантехники, электропроводки — все эти работы также давно переложены на кошелек собственников квартир. С чем тогда не согласны жильцы дома №4а на ул. Пономарева?

— Сразу после приватизации квартир мы заключили договоры с ЖРЭО Первомайского района. На момент заключения договоров действовали нормы, по которым и замена окон, и тепловая модернизация здания должны были производиться при капитальном ремонте за счет эксплуатирующей организации либо бюджета. Действия ранее заключенных договоров никто не отменял, они имеют юридическую силу и сегодня, — объясняет Александр. — Наш дом стоял в графике на 2015 год, экспертиза также проводилась в 2015 году, до нововведений в законодательство. Сроки на проведение ремонта были перенесены не по нашей вине. Так почему мы должны за это расплачиваться?

Так выглядит соседний дом — его ремонтировали несколько лет назад по старым нормам.

Рядом дом, жильцы которого обратились в суд. По фасаду и не скажешь, что здесь недавно проводился капремонт. Только новые ступеньки у подъездов, козырьки и заделанные межпанельные швы намекают на какие-то восстановительные работы. Также строители утеплили торцевые стены. Выполнялись, конечно, и другие работы, но с улицы они не заметны (в обязательный перечень входит, например, замена систем холодного и горячего водоснабжения и канализации в подвальных помещениях и по стоякам квартир, замена системы отопления подвала, замена канализационных выпусков и т. д.)

Жильцы приглашают журналистов зайти в подъезд и оценить качество ремонта. Стены покрашены, на лестничных маршах установлены новые окна, в электрощитках видны новые электросчетчики. Вместе с тем со стен местами свисает электропроводка, на ступеньках не восстановлена отбитая плитка. Эти претензии второстепенны.

Молодой человек по имени Юрий показывает подтеки в районе потолка. С его слов, влага не перестала просачиваться в квартиру после герметизации межпанельных швов.

В другой квартире демонстрируют следы плесени на обоях.

— У меня по квартире гуляет ветер. С окнами все в порядке. Проблема в стенах, — убеждена Надежда Ивановна. — Включаю на всю ночь обогреватель, иначе замерзаю.

— Насколько нам известно, предшествующая капремонту экспертиза рекомендовала замену системы отопления в квартирах, однако из проекта капремонта эти работы почему-то были исключены, — говорит Александр. — У меня в квартире трубы проржавели, замотаны скотчем. Никто не гарантирует, что в один из дней трубы не рванут и не затопят мою квартиру и квартиру соседей.

Есть ли шансы в суде? К помощи адвокатов жильцы дома не обращались — исковое заявление составили сами.

— Из-за каких-то формальностей нам несколько раз отказывали в принятии заявления. Но мы настойчивые, — оптимистичен Александр. — Мы надеемся на честное разбирательство. Пусть нам покажут проектную документацию, тендерные документы, пусть отчитаются, какие работы были выполнены, сколько затрачено денег. Потом подсчитаем, сколько денег мы отдали на капремонт за все эти годы. Мне кажется, этих отчислений хватило бы не только на утепление фасада, но и на несколько таких капремонтов.