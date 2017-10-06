Стали известны подробности убийства студентки БГЭУ 16 6.10.2017, 18:30

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Тело девушки обнаружили на улице Васнецова в Минске, в километре от университета.

«5 октября около 22.00 водитель такси, проезжая мимо, заметил, как по улице идет мужчина и тащит девушку. Когда таксист остановился, мужчина поспешил скрыться, оставив тело на земле. Очевидец увидел, что девушка не подает признаков жизни и сообщил о случившемся в правоохранительные органы и скорую помощь», — сообщает Юлия Гончарова, официальный представитель СК.

Вскоре задержали подозреваемого. Это 21-летний безработный уроженец Ошмянского района, который в настоящее время задержан, передает nn.by.

В самом университете точной информации нет. Студенты и преподаватели говорят, что слышали о происшествии, но не знают ни где точно нашли тело, ни кто его нашел.

Пока что они делятся слухами.

«Ее страшно избили, все лицо было избито», — говорят одни. «Ее ограбили, ничего в карманах не было, ни денег, ни документов», — говорят другие.

Возле канала на месте происшествия гулялют несколько девушек. Говорят, специально пришли посмотреть на канал, когда услышали об убийстве.

Кроме того, в корпусах висят объявления с призывами соблюдать осторожность.

Известно, что убитую девушку звали Алеся Бутько. Ей был 21 год. Алеся родом из Гомельской области, но в последнее время жила в Минске. Работала в одном из отделений «Беларусбанка» и училась на заочном в БГЭУ на учетно-экономическом факультете.

«Подробностей происшествия мы и сами не знаем. Что Алеся могла делать возле корпуса, я вам не скажу. На настоящий момент сессии у заочников нет. Может, она приезжала по своим делам, может, жила где-то рядом», — рассказала Ольга Смолякова, заместитель декана, которая отвечает за работу с заочниками.