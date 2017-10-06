Нефть начала стремительно дешеветь 5 6.10.2017, 18:45

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«Черное золото» дешевеет из-за опасений о сохраняющемся переизбытке.

Цены на нефть значительно снижаются вечером пятницы на фоне фиксации прибыли, а также из-за опасений инвесторов насчет упрямо сохраняющегося переизбытка предложения сырья, передает Reuters.

К 17.45 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 2,56 процента до $55,54 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,38 за баррель, на 2,78 процента ниже предыдущего закрытия.

“На рынок давят сразу несколько факторов, среди которых – обновивший рекорд объём экспорта в США, восстановление производства на крупнейшем ливийском месторождении (Шарара) и укрепление доллара”, – сказал Франк Шалленбергер из LBBW.

В ходе предыдущей торговой сессии основной поддержкой котировкам стала перспектива продления глобального пакта ОПЕК+ об ограничении добычи сырья.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Инвесторы также следят за развитием надвигающегося на побережье Мексиканского залива шторма “Нейт”.

Нефтегазовые компании, работающие в Мексиканском заливе, в четверг начали останавливать добычу и эвакуировать рабочих с нефтяных платформ из-за угрозы шторма.