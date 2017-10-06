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Водитель из Беларуси ввез в Литву сигареты на миллион евро

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  • 6.10.2017, 18:50
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Контрабанда была спрятана в мешках с углем.

Контрабанда была спрятана в мешках с углем. Проверив все содержимое груза, литовские таможенники нашли в белорусской фуре 360 тысяч пачек контрабандных сигарет на сумму около миллиона евро, передает tut.by.

Белорусская фура успешно пересекла белорусско-литовскую границу 30 сентября и двигалась в сторону Польши по дороге Каунас — Мариямполе — Сувалки. Сотрудники таможни заметили фуру Scania в понедельник, 2 октября, на обочине трассы около бывшего контрольно-пропускного пункта. С утра водитель автомобиля стоял возле большегруза и разговаривал по телефону. Похожую картину таможенники увидели и вечером — фура все еще стояла на обочине, а водитель снова разговаривал по телефону и заметно нервничал.

На том участке дороги подобные фуры встречаются редко. Таможенники решили узнать, не нуждается ли водитель в помощи, а заодно проверить автомобиль. Оказалось, что в мешках с углем находятся контрабандные сигареты. Всего таможенники проверили более 1300 упаковок. В 800 мешках были спрятаны сигареты, а 500 — заполнены углем. Контрабанду оценили в миллион евро.

В Каунасском отделении таможенной уголовной службы началось досудебное расследование по вопросу о контрабанде и незаконной продаже подакцизных товаров. Водитель был арестован на двое суток. Досудебное расследование проводится прокурорами Каунасского района.


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