В Сирии сбит российский военный вертолет 7 6.10.2017, 19:02

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Вертолет был сбит боевиками ИГ.

Боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) заявили, что сбили в Сирии военный вертолет вооруженных сил России, передает apostrophe.ua.

Об этом сообщил журналист немецкого издания Bild Бьорн Штрицель на своей странице в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел возле поселка Шайх Хиляль (Shaykh Hilal) в провинции Хама.

В свою очередь, в минобороны РФ заявили, что российский военный вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку в сирийской провинции Хама по причине технической неисправности, передает RT.

"6 октября в провинции Хама при выполнении задачи по сопровождению вертолёта Ми-8 с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности вертолет Ми-28", - отметили в российском оборонном ведомстве.

Подчеркивается, что экипаж вертолета не пострадал и был доставлен поисково-спасательной службой на аэродром. В минобороны РФ опровергли заявления об огневом воздействии на летательный аппарат.