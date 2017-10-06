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Фотофакт: Доктор из Мозыря выращивает килограммовые лимоны

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  • 6.10.2017, 19:13
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Огромный лимон вырос в Мозырской городской больнице.

Лимон весом более килограмма вырастили сотрудники оториноларингологического отделения Мозырской городской больницы, сообщил БелТА заведующий отделением Василий Пухальский.

Четыре дерева сорта “пандероза” растут в ординаторской второй год. Нынешний урожай – 20 плодов. “Пока сняли с ветвей четыре лимона. Один из них весом 1 кг 118 г, другой – 776 г. Дозревающие плоды также довольно крупные: есть экземпляры более 900 г”, – отметил завотделением.

Ухаживает за деревьями весь коллектив. Сам Василий Пухальский в качестве хобби занимается выращиванием лимонов около 20 лет, однако признается, плодов таких размеров еще не было. По словам собеседника, сорт “пандероза” – один из лучших для разведения в комнатных условиях.

К слову, лимоны – не единственное хобби врача, на его участке – более 100 сортов винограда, 80 кустов голубики.


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