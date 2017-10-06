Игроки минского «Динамо» добирались на матч с московским на метро

Игроки минского «Динамо» добирались на матч с московским на метро2
- 6.10.2017, 19:20
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Матч «Динамо» Москва - «Динамо» Минск начнется в 19:30.
Сегодня состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва – «Динамо» Минск.
Как сообщает официальный твиттер минского клуба, «зубрам» пришлось добираться на матч на метро из-за того, что автобус стал в пробке.
Москва.Пятница.Вечер. Чтобы успеть на матч с @dynamo_ru, "зубрам" пришлось выйти из ставшего в пробке автобуса и отправиться на метро! @khl pic.twitter.com/6pAKElSe2x— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 6 октября 2017 г.