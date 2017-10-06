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Игроки минского «Динамо» добирались на матч с московским на метро

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  • 6.10.2017, 19:20
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Матч «Динамо» Москва - «Динамо» Минск начнется в 19:30.

Сегодня состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва – «Динамо» Минск.

Как сообщает официальный твиттер минского клуба, «зубрам» пришлось добираться на матч на метро из-за того, что автобус стал в пробке.


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