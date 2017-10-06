Волкер о летальном оружии для Украины: Каждая страна имеет право защищаться 2 6.10.2017, 19:35

1,303

Курт Волкер

Украина может рассчитывать на получение летального оружия от США.

Об этом в интервью "Газете.Ru" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он отметил, что готов обсудить этот вопрос на встрече 7 октября с помощником президента России Владиславом Сурковым.

"Мы готовы обсуждать все, что готов обсуждать господин Сурков, в этом смысл встречи. На мой взгляд, ситуация в следующем. Согласно статье 51 Устава ООН, каждая страна имеет право защищаться. Единственные боевые действия, которые сейчас происходят, идут на территории Украины. Я думаю, что страна вправе защищать себя", – пояснил Волкер.

31 июля издание The Wall Street Journal написало, что в США разработали план поставки оборонительного вооружения Украине. Речь идет о передаче противотанковых ракетных комплексов Javelin и средств противовоздушной обороны.

В бюджете США на 2017 год Украине выделили $350 млн помощи на усиление безопасности и обороны.

Украинский посол в США Валерий Чалый заявлял, что проект американского федерального бюджета на 2018 финансовый год предусматривает предоставление летального оружия.

24 августа в ходе визита в Киев министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в Соединенных Штатах рассматривают вопрос о предоставлении Украине оборонительного летального вооружения.