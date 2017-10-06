У минчан появилась возможность узнать, в какой день им дадут тепло 1 6.10.2017, 19:39

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Чат-бот ЖКХ доступен для минчан в мессенджерах Viber и Telegram.

С августа начал работать чат-бот контакт-центра ЖКХ Минска. Это специальный канал сообщений в мессенджерах, предоставляющий информацию при отправке специальных запросов или команд, передает euroradio.fm.

С помощью этого сервиса можно узнать, как выполняются заявки, отправленные на короткий номер 115. Также чат-бот позволяет узнать о плановых и аварийных отключениях жилищно-коммунальных услуг для домов, находящихся на обслуживании в ЖКХ районов столицы.

Чат-бот доступен для минчан в мессенджерах Viber и Telegram. Аналогичная программа действует на портале 115.бел в разделе "Контакт-центр ЖКХ".

Например, уже сейчас минчане с помощью этого чат-бота могут узнать, в какой день им включат отопление.

Чат-бот функционирует только по-русски. В запросе нужно указать название улицы (проспекта, переулка ...) и номер дома. Например, "Московская 1", "Московская д. 1", "Московская дом 1". Если писать слово "улица" или "ул." и т д. (хотя это и не обязательно), между ним и названием нужно поставить пробел. Если дом имеет корпус, то правильные варианты написания будут выглядеть так: "Голодеда 15 корпус 2", "Голодеда 15 корп. 2", "Голодеда 15-2".

Названия улиц, состоящих из нескольких слов, можно давать сокращенно — например, не "Сергея Есенина", а просто "Есенина". Писать названия можно и заглавными, и строчными буквами.

А вот при ошибках и опечатках в названии улицы чат-бот распознавать их не будет.