В минском аэропорту начали делать объявления на китайском языке 2 6.10.2017, 20:01

Примечательно, что в главном аэропорту страны до сих пор нет дубляжа информации на белорусском языке.

Сегодня стало известно, что в Национальном аэропорту Беларуси начали делать объявления и дублировать сообщения на табло вылетов/прилетов на китайском языке, передает kyky.org.

Единственное, стоит уточнить, что на все том же табло в главном в аэропорту Беларуси нет дубляжа информации на белорусском языке. Хотя белорусы уже не раз просили руководство аэропорта сделать таковые.