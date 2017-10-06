Как белорусские футболисты обыгрывали звездные Нидерланды 6.10.2017, 20:33

Фото: Reuters

Очередной раз Беларусь сыграет с Голландией 7 ноября в Борисове.

В матчах с нидерландцами белорусские футболисты одержали по одной победе в 90-х и 2000-х, обыгрывая тех, кто потом боролся за медали чемпионатов мира и Европы. Накануне очередного поединка, который пройдет в Борисове 7 ноября, tut.by вспоминает любопытные факты о противостоянии двух команд.

Дмитрий Ленцевич против Класа-Яна Хунтелара. 6 сентября 2006 года.

Про матч 1995 года: Беларусь — Нидерланды — 1:0

За две недели до встречи с белорусами основная часть голландских сборников выиграла Лигу чемпионов в составе амстердамского «Аякса». Благодаря голу Патрика Клюйверта минимально был обыгран «Милан».

Из того поколения голландских футболистов звездами первой величины стали Клюйверт, Эдвин ван дер Сар, Кларенс Зеедорф, Марк Овермарс и Эдгар Давидс. Все они провели полный матч с белорусами в 1995-м, а впоследствии сыграли в полуфиналах ЧМ-1998 и Евро-2000.

Патрик Клюйверт принимает поздравления от партнеров по «Аяксу» после гола. Фото: Reuters

Единственный гол в матче 1995 года между белорусами и голландцами провел Сергей Герасимец. После финального свистка он получил от спонсора команды тысячу долларов. В отборе к Евро-1996 Герасимец также забил Люксембургу и дважды — Мальте.

Тренерский штаб во главе с Сергеем Боровским вышел на матч с Нидерландами в модных в 90-е годы малиновых пиджаках.

В день проведения матча — 7 июня, официальной символикой Беларуси стал красно-зеленый флаг, принятый в качестве официального по итогам «референдума».

6 сентября 1995 года. Полузащитник сборной Нидерландов Марк Овермарс борется за мяч с Владимиром Журавлем. Фото: Reuters

Телекомментатор Владимир Новицкий полностью отработал поединок на белорусском языке, сокрушаясь, что второй тайм был показан в записи.

- Як так? У той жа Саудаўскай Аравіі будуць глядзець цалкам гэты матч у прамым эфіры, а ў нас, у Беларусі, не. Стаўлю шматкроп"е з надзеяй…

Про матч 2007 года: Беларусь — Нидерланды — 2:1

В стартовый состав сборной Беларуси в 2007 году попал всего один игрок из чемпионата Беларуси. Это Роман Киренкин, который представлял «Торпедо» из Жодино. У голландцев же были такие звезды, как Уэсли Снейдер, Дирк Кюйт и Рафаэль ван дер Варт.

Ван дер Варт на 89-й минуте провел гол престижа. У белорусов забивали Виталий Булыга, выступавший в ту пору за «Томь», и Владимир Корытько из одесского «Черноморца».

В этом матче ворота белорусской команды защищал Юрий Жевнов, для которого матч 7 октября 2017 года станет первым в качестве тренера сборной.

Алексей Сквернюк убегает от Дирка Кюйта. 21 ноября 2007 года. Фото: Reuters

Среди игроков нынешнего созыва сборной Беларуси есть те, кто помнит успех 2007 года. Это Игорь Стасевич и Егор Филипенко. Стасевич в тот раз появился на поле лишь в добавленное время, а Филипенко провел весь матч.

Про предстоящий матч 7 октября

В отличие от Игоря, Егор не вызван на предстоящую встречу, причем по неигровым причинам. Кроме того, в составе сборной Беларуси нет ни одного игрока из топ-5 европейских чемпионатов. Большинство представляет внутреннее первенство.

Голландский нападающий Винсент Янссен в окружении Ивана Маевского и Алексея Риоса во время последней встречи команд, завершившейся в пользу соперника белорусов со счетом 4:1. Фото: Reuters

Лидерами современной сборной Нидерландов являются Арьен Роббен и Уэсли Снейдер, которые доходили до финала ЧМ-2010 и полуфинала ЧМ-2014. У голландцев идет смена поколений, процесс осложняется отсутствием новых звезд.

Еще несколько фактов

В 7 матчах с голландцами белорусы пропустили на десять голов больше, чем забили (4 мяча), добыли 2 победы и ни разу не сводили поединки к ничьей.

В 1995 году на матч Беларусь — Голландия пришло 37 тысяч зрителей, в 2007-м — 17 тысяч. Новая встреча пройдет в «Борисов-Арене», вместимость которой чуть более 13 тысяч.