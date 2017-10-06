Видеофакт: Пассажирский самолет занесло при посадке из-за урагана «Ксавьер» 5 6.10.2017, 20:55

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Пилотам удалось удачно посадить Airbus A380, который является крупнейшим в мире пассажирским самолетом.

Пассажирский самолет Airbus A380 занесло при заходе на посадку в аэропорту Дюссельдорфа.

Авиалайнер компании Emirates начал вилять из стороны в сторону в воздухе. Во время посадки пилотам удалось выравнять авиалайнер.

Видео посадки опубликовано на Youtube-канале Cargospotter, который ведет репортер Мартин Богдан, в четверг, 5 октября.

Airbus A380 - самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире. Его максимальная вместимость - 853 человека, максимальная взлетная масса - 575 тонн, размах крыльев - 79,7 м, максимальная дальность полета - 15 тысяч 200 км, крейсерская скорость - 945 км/ч. Первый полет А380 совершил 27 апреля 2005 года. До этого на протяжении 37 лет с конца 1960-х наиболее крупным, тяжелым и вместительным пассажирским авиалайнером в мире считался американский Boeing 747.

Как сообщалось, 5 октября на Германию обрушился ураган "Ксавьер", который унес жизни четырех человек. В Берлине объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за урагана было временно остановлено предполетное обслуживание самолетов, а также разгрузка прилетевших лайнеров в берлинских аэропортах.

Железнодорожная компания Deutsche Bahn приостановила движение поездов на севере Германии и в отдельных регионах на востоке страны.