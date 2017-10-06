закрыть
6 октября 2017, пятница, 23:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: Пассажирский самолет занесло при посадке из-за урагана «Ксавьер»

5
  • 6.10.2017, 20:55
  • 4,746

Пилотам удалось удачно посадить Airbus A380, который является крупнейшим в мире пассажирским самолетом.

Пассажирский самолет Airbus A380 занесло при заходе на посадку в аэропорту Дюссельдорфа.

Авиалайнер компании Emirates начал вилять из стороны в сторону в воздухе. Во время посадки пилотам удалось выравнять авиалайнер.

Видео посадки опубликовано на Youtube-канале Cargospotter, который ведет репортер Мартин Богдан, в четверг, 5 октября.

Airbus A380 - самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире. Его максимальная вместимость - 853 человека, максимальная взлетная масса - 575 тонн, размах крыльев - 79,7 м, максимальная дальность полета - 15 тысяч 200 км, крейсерская скорость - 945 км/ч. Первый полет А380 совершил 27 апреля 2005 года. До этого на протяжении 37 лет с конца 1960-х наиболее крупным, тяжелым и вместительным пассажирским авиалайнером в мире считался американский Boeing 747.

Как сообщалось, 5 октября на Германию обрушился ураган "Ксавьер", который унес жизни четырех человек. В Берлине объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за урагана было временно остановлено предполетное обслуживание самолетов, а также разгрузка прилетевших лайнеров в берлинских аэропортах.

Железнодорожная компания Deutsche Bahn приостановила движение поездов на севере Германии и в отдельных регионах на востоке страны.


Мнение

Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский
Цена репутации
Цена репутации Александр Гольц
Язык міністра
Язык міністра Зміцер Бартосік


Интервью

Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка