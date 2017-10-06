Глава Каталонии отложил речь о независимости в барселонском парламенте 6.10.2017, 21:20

Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон сделает заявление по референдуму 10 октября.

Глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон отложил на один день до 10 октября выступление в барселонском парламенте о последствиях референдума. Об этом в пятницу, 6 октября, передает DW.

Ранее планировалось, что Пучдемон 9 октября выступит в региональном парламенте с речью, в которой, как ожидается, он может заявить о независимости Каталонии. Это заседание накануне было запрещено Конституционным судом Испании, однако руководство парламента заявило, что намерено провести его вопреки запрету Мадрида.

Правительство Испании извинилось перед каталонцами от имени полиции

Между тем правительство Испании принесло извинения пострадавшим в результате действий полицейских на манифестациях в Барселоне 1 октября, в день проведения референдума о независимости Каталонии. Представитель правительства Энрик Мийо заявил, что приносит извинения от лица полицейских, несших в этот день службу.

В Барселоне объявили окончательные итоги референдума

Между тем региональная администрация Каталонии объявила окончательные официальные результаты референдуме, состоявшегося 1 октября. За независимость региона от Испании отдали голоса 90,18 процента проголосовавших избирателей. Всего в референдуме приняли участие 2,29 миллиона из числа 5,3 миллиона избирателей, то есть явка составила 43 процента.

Голосование сопровождалось столкновениями каталонцев с полицией, стремившейся препятствовать проведению референдума.