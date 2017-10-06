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Белорусская федерация футбола пожалуется в ФИФА на «Зенит»

  • 6.10.2017, 21:43
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Кирилл Капленко

В белорусском футболе разгорелся скандал из-за молодого полузащитника Кирилла Капленко.

АБФФ пожалуется на полузащитника «Зенита» Кирилла Капленко и санкт-петербургский клуб в ФИФА в случае, если он не явится на октябрьский сбор молодежной сборной Беларуси. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе АБФФ Александр Алейник.

«Капленко во второй раз вызывается в молодежную сборную Беларуси, и в случае его неявки на сбор мы обратимся в ФИФА с просьбой применить санкции в отношении игрока и его клуба. Могу подтвердить, что сейчас его нет в расположении молодежной сборной.

Мы знаем, что у него есть белорусский паспорт. А информации насчет того, что у него еще есть и российский паспорт, у нас нет», – сказал пресс-атташе.

Молодежная сборная Беларуси ближайший матч отборочного турнира чемпионата Европы проведет 10 октября – она встретится в Борисове с командой Молдовы.

Капленко перешел в «Зенит» в январе 2017 года из академии «Краснодара». Полузащитник провел за основной состав «Зенита» два матча – по одному в чемпионате и Кубке России.

Ранее сообщалось, что Капленко приедет в стан молодежной сборной Беларуси, с хавбеком будет вестись разговор на предмет возможного выступления за белорусскую «молодежку».


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