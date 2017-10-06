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На США надвигается шторм «Нэйт»

  • 6.10.2017, 21:55
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США готовятся к новому удару стихии.

Тропический шторм «Нэйт» может усилиться до урагана и обрушиться на побережье Соединенных Штатов.

Об этом сообщает USA Today, ссылаясь на данные Национального центра США по изучению ураганов.

На данный момент предупреждение об урагане было выпущено для северного побережья Мексиканского залива.

Ранее сообщалось, что от разрушительного урагана «Ирма», который обрушился на острова Карибского бассейна, пострадали более 1 млн человек, а еще 26 млн находятся в опасности. Он уже унес жизни 14 человек.


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