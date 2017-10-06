Жарко хочет отменить вступительные экзамены в гимназии 9 6.10.2017, 22:01

2,050

Василий Жарко

Идею вице-премьера поддержал министр-коммунист Карпенко.

Вице-премьер Беларуси Василий Жарко на встрече в Министерстве образования высказался об отмене вступительных экзаменов в 5-е классы гимназий, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

В Министерстве образования вице-премьер Василий Жарко, министр образования Игорь Карпенко, представители областных управлений образования, директора школ и гимназий обсудили концепцию развития системы общего среднего образования на ближайшее время, в том числе и экзамены в гимназии.

— Сегодня дети, поступающие после четвертого класса в гимназии, получают стресс и не понимают, зачем им это надо. Я считаю, что дети должны иметь равные условия для получения образования, — заявил вице-премьер Василий Жарко.

Как вид учреждения гимназия сохранится.

— Она будет реализовывать программу начального, базового и общего среднего образования, при этом о повышенном уровне мы должны вести речь применительно к 10−11 классам, — считает министр образования Игорь Карпенко.

Напомним, министр-коммунист предложил изменить правила поступления в гимназии на Республиканском педсовете. Предполагается, что учиться на углубленном уровне в гимназиях будут с 10 класса, а поступать туда будут по результатам национального экзамена, который заменит выпускные испытания после 9 класса.

— К примеру, стоит гимназия в микрорайоне, дети пришли в первый класс, отучились 4 года, в результате ученик сдал все экзамены на «9» и не поступил в пятый класс. Что делать с этим ребенком? Родители приходят и говорят: «Так что, мне теперь его возить за три квартала?». Согласитесь, если это произойдет после 9 класса, то не составит труда ребенку сесть в автобус и поехать в школу, — рассказывал коммунист Карпенко.