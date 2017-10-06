Леонид Злотников: Белорусскую экономику ждет стагнация и колебания возле нуля 1 6.10.2017, 22:23

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Леонид Злотников

В экономике так и не произошло модернизации, не изменилась ее структура.

Нацбанк в октябре опубликовал любопытное исследование – индекс экономических настроений у субъектов хозяйствования Беларуси. Согласно документу, за год настроения белорусских предприятий якобы улучшились.

К примеру, сводный индекс экономических настроений поднялся с отрицательного -5.0 до положительного 2.6. При этом самые позитивные настроения наблюдаются в промышленности и торговле, где индекс поднялся с 5.1 до 7.3, а также с 1.2 до 7.7 баллов соответственно.

Выходит, белорусские предприятия верят, что худшие времена для белорусской экономики остались позади. Так ли это на самом деле?

– Мы видим, что в этом году выросли объемы внешней торговли, – в экспресс-комментарии сказал «Салiдарнасцi» экономист Леонид Злотников. – Мы видим, что обрабатывающая промышленность дала в первом полугодии около 6% прироста. То есть, вроде бы есть некие сдвиги в экономике.

В то же время, по мнению эксперта, эти сдвиги произошли за счет изменения мировой конъюнктуры.

– Изменились цены мирового рынка в нашу пользу: это касается цен на металлы, энергоресурсы и сельхозпродукцию. И все это оказало приятное воздействие на нашу экономику. Конечно, это ощутили белорусские предприятия. Например, несколько лучше стало положение жлобинского БМЗ, – обращает внимание экономист.

Ошибка белорусских предприятий в том, что они не понимают: это временная ситуация.

– Не было роста в натуре, а был рост за счет цен. Сейчас стало лучше, но это ненадолго. А что будет через полгода, никто не знает. В экономике не произошло модернизации, не изменилась ее структура. Я не вижу никаких изменений в производственной базе, которые дали бы нам стабильный рост.

В подтверждение своих слов Леонид Злотников приводит данные по российской экономике.

– В России за счет конъюнктуры пока прогнозируется рост экономики где-то на 1,5%. Но есть данные российских ученых, которые говорят, что до 2020 года экономического роста, который может оказать влияние на жизнь страны, просто не будет. Будет стагнация и колебания возле нуля. А если это будет в России, то и в Беларуси будет похожая картина, так как для нас это важнейший рынок сбыта, – уверен он.