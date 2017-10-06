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В Минске открылась смелая выставка-исследование

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  • 6.10.2017, 22:34

Выставка посвящена теме цензурирования в современном искусстве.

В пространстве «Цэх» открылась выставка-исследование «Как бы чего не случилось».

Организаторы попытались показать посетителям работы авторов из России, Беларуси, Украины, Великобритании, которые пережили цензуру и прошли самоцензуру, о боязни той же цензуры, а также страха преследования со стороны местной власти, религиозных фанатиков, а иногда, даже намеренно поддавшись цензуре, как в проекте «Выставка в шкафу», которую можно увидеть в Минске по адресу Октябрьская 16, передает «Белсат».

Международный проект «Как бы чего не случилось» начался с открытия выставки в Великобритании.

Открытие выставки началось с перформанса «Ради вашей безопасности», в ходе которого посетителям связывали веревками руки, а «охранник» с рупором объяснял собравшимся, что это делается ради их собственной безопасности, искусства и свободы творчества.

Выставка продлится до 26-го октября.


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