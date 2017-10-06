Минское «Динамо» привезло победу из Москвы 6.10.2017, 22:57

«Зубры» добирались на матч против московского «Динамо» на метро.

Минское «Динамо» обыграло в гостях московских одноклубников со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Отметим, что это третья подряд победа белорусской команды.

Счет в матче открыли хозяева: на 23-й минуте Дастин Бойд забил минчанам шайбу. Однако уже на 28-й Евгений Ковыршин сравнял счет. Игра продолжалась на равных. И только под конец встречи минчанам удалось вырваться вперед: решающую шайбу на 54-й минуте игры забил Артем Волков.

Динамо Москва — Динамо Минск — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Динамо Москва: Еременко (Бочаров); Рылов — Никулин; Карсумс — Терещенко — Тарасов; Вишневский — Хиетанен, Салминен — Бойд — Варнаков; Соловьев — Кутейкин, Брюквин — Игумнов — Алексеев; Комаров — Козионов — Артюхин; Зайцев, Волков.

Динамо Минск: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов, Дрозд — Ковыршин — Матерухин; Шинкевич — Коробов, Когалев — Хауден — Лингле; Хенкель — Знахаренко, Китаров — Волков — Павлович; Кулаков — Шарангович — Степанов; Устиненко, Буйницкий.

Шайбы: 1:0 — Бойд (Хиетанен, Салминен, 23.38-бол.). 1:1 — Ковыршин (Степанов, Граньяни, 28.50-бол.). 1:2 — Волков (Павлович, 54.01).

Напомним, из-за пробок «зубрам» пришлось добираться на арену на метро, но это не повлияло на их боевой настрой.