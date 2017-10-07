Курт Уолкер: Русскоязычному населению в Украине угрожают только российские войска 7.10.2017, 8:21

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Курт Уолкер

Миротворческая операция ООН в Донбассе станет основой для выполнения Минских соглашений.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Уолкер в интервью российскому изданию Газета.ру накануне его переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Миссия миротворцев станет основой для выполнения Минских соглашений", - заявил спецпредставитель США. "Позиция США заключается в том, чтобы Минские соглашения были выполнены, а не отвергнуты", - добавил он.

Уолкер отметил, что основная идея международной миротворческой миссии в том, чтобы обеспечить безопасность в зоне конфликта и таким образом гарантировать, что русскоязычное население будет чувствовать себя в безопасности.

"Один из вопросов, который Россия постоянно поднимает в ходе дискуссий, - это необходимость обеспечить безопасность русскоязычного населения в зоне конфликта. С этим мы тоже согласны. Проблема в том, что единственное место в Украине, где русскоязычное население подвергается опасности, - это там, где находятся российские войска", - заявил он

"Россия слишком далеко зашла с военным присутствием на Украине, установлением контроля над ее территориями", - заявил он, акцентировав внимание на том, что это преграда для восстановления отношений между США и РФ. "То же самое президент Трамп объяснял президенту Путину на саммите большой двадцатки в Гамбурге в прошлом июле", - сказал он.

Дипломат напомнил, что если Минские соглашения будут выполнены, то это станет основой для снятия санкций.

"Это следующий этап, которого мы хотели бы достичь, но это произойдет только после урегулирования украинского конфликта", - продолжил Уолкер, пояснив, что и Украина должна пройти свою часть минских договоренностей.

"Нынешние санкции прочно увязаны с Минскими соглашениями и нацелены на то, чтобы Россия обеспечила восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщил он.

Однако Уолкер также признал, что за три года конфликта Минский процесс до сих пор не остановил боев.

"Люди гибнут там каждую неделю. Прекращение огня, перемирие и дальнейшие политические шаги, включая выборы в Донбассе, - ни по одному из этих направлений не удается достичь прогресса. Так что нельзя сказать, что Минские соглашения работают эффективно.

Он выразил надежду, что американско-российские консультации помогут в реализации минских соглашений и завершению конфликта.

"У России много людей и техники в зоне конфликта. (...) Нарушения режима прекращения огня происходят каждую ночь. Перестрелки, взрывы, удары артиллерией. Каждые три дня погибает один украинский солдат", - рассказал он.

Помимо этого, Уолкер подтвердил, что нет сомнений в том, что Россия управляет и контролирует незаконные вооруженные силы на востоке Украины.

"Мне не кажется, что США должны предоставлять какие-то доказательства в подтверждение этому", - резюмировал он.